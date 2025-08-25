Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»

«Интервью, которые мы уже провели с актёрами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала», — поделился Балакумар.