На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью

Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»

Кадр: Warner Bros. Television

В октябре Ink On Paper Studios выпустит документальный проект «В поисках звездной лощины», посвященный сериалу «Девочки Гилмор». Ленту представят к 25-летию шоу, сообщил The Hollywood Reporter.

В документалке примут участие Келли Бишоп, Джаред Падалеки, Чад Майкл Мюррей и другие звезды оригинального сериала. Они обсудят «роль любимого сериала в истории американской культуры».

В картины войдут никогда ранее не публиковавшиеся интервью с артистами проекта и членами съемочной группы. Режиссерами документального сериала станут Менхна Балакумар и Кевин Конрад Ханна.

«Интервью, которые мы уже провели с актёрами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала», — поделился Балакумар.

Среди интервьюируемых в шоу будут Кейко Аджена, Салли Стразерс, Лиз Торрес, Эмили Курода, Роуз Абду, Кэтлин Уилхойт, Мэтт Джонс, Грант Ли Филлипс, режиссер Джейми Баббит, сценарист Стэн Циммерман, кастинг-директоры Джейми Рудофски и Мара Кейси, а также ведущий покаста «Парни Гилмор» Кевин Т. Портер.

Продюсером документального проекта выступит Джим Демонакос, исполнительным продюсером станет Адам Ф. Голдберг. Демонакос пообещал, что сериал расскажет, как появились «Девочки Гилмор» и почему по-прежнему находят отклик у людей.

«Мы подробно рассмотрим историю создания сериала и связи, которые он продолжает поддерживать. Этот документальный фильм предназначен как для поклонников сериала, так и для всех, кто интересуется историей культуры и тем, как она влияет на жизни отдельных людей», — сказал он.

Сериал «Девочки Гилмор» выходил с 2000 по 2007 год и был посвящен отношениям 30-летней матери-одиночки Лорелай и ее дочери-подростка Рори. Шоу создала Эми Шерман-Палладино.

Расскажите друзьям