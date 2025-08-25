Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»

В октябре Ink On Paper Studios выпустит документальный проект «В поисках звездной лощины», посвященный сериалу «Девочки Гилмор». Ленту представят к 25-летию шоу, сообщил The Hollywood Reporter.
В документалке примут участие Келли Бишоп, Джаред Падалеки, Чад Майкл Мюррей и другие звезды оригинального сериала. Они обсудят «роль любимого сериала в истории американской культуры».
В картины войдут никогда ранее не публиковавшиеся интервью с артистами проекта и членами съемочной группы. Режиссерами документального сериала станут Менхна Балакумар и Кевин Конрад Ханна.
«Интервью, которые мы уже провели с актёрами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала», — поделился Балакумар.
Среди интервьюируемых в шоу будут Кейко Аджена, Салли Стразерс, Лиз Торрес, Эмили Курода, Роуз Абду, Кэтлин Уилхойт, Мэтт Джонс, Грант Ли Филлипс, режиссер Джейми Баббит, сценарист Стэн Циммерман, кастинг-директоры Джейми Рудофски и Мара Кейси, а также ведущий покаста «Парни Гилмор» Кевин Т. Портер.
Продюсером документального проекта выступит Джим Демонакос, исполнительным продюсером станет Адам Ф. Голдберг. Демонакос пообещал, что сериал расскажет, как появились «Девочки Гилмор» и почему по-прежнему находят отклик у людей.
«Мы подробно рассмотрим историю создания сериала и связи, которые он продолжает поддерживать. Этот документальный фильм предназначен как для поклонников сериала, так и для всех, кто интересуется историей культуры и тем, как она влияет на жизни отдельных людей», — сказал он.
Сериал «Девочки Гилмор» выходил с 2000 по 2007 год и был посвящен отношениям 30-летней матери-одиночки Лорелай и ее дочери-подростка Рори. Шоу создала Эми Шерман-Палладино.