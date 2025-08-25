В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов

Во вторник и в среду, по его словам, столичный регион останется в тылу обширного циклона. В эти дни сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Во вторник днем столбики термометров не поднимутся выше 14-16 градусов — это будет самый холодный день недели, в среду температура ожидается на градус выше.