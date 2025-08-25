На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве в последние выходные лета, 30 и 31 августа, ожидается потепление. Температура воздуха составит 28 градусов, при этом пройдут грозовые дожди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды  «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что уже пятый день подряд среднесуточная температура воздуха в столице держится в «осенних» пределах — ниже отметки в 15 градусов. При этом количество выпавших осадков уже превысило норму и составляет 102% от положенного. «За оставшиеся дни последнего летнего месяца осадков еще прибавится, а отрицательная температурная аномалия увеличится», — добавил Леус.

Во вторник и в среду, по его словам, столичный регион останется в тылу обширного циклона. В эти дни сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Во вторник днем столбики термометров не поднимутся выше 14-16 градусов — это будет самый холодный день недели, в среду температура ожидается на градус выше.

«В четверг в формирование условий погоды в центральных областях начнет вмешиваться гребень европейского антициклона. Он постепенно прекратит дожди и продолжит усиливать прогрев, но до температурной нормы будет еще далеко — днем воздух прогреется до 17-19 градусов», — написал специалист.

По информации синоптика, в пятницу теплый атмосферный фронт принесет в столицу небольшие дожди. При этом ожидается потепление до +20-22 градусов. В субботу столица окажется в теплом секторе циклона, некогда бывшего первым в нынешнем сезоне ураганом «Эрин». Он вызовет в регионе кратковременные дожди и повысит температуру до +25-27 градусов.

«Короткие грозовые дожди пройдут и в последний день августа, при этом термометры покажут 26-28 градусов. Довольно теплыми, с температурой 20-25 градусов, ожидаются и первые дни сентября», — заключил Леус.

Сегодня мощный циклон обрушился на Петербург — там прошел сильный дождь с мокрым снегом и градом. 26 августа в городе снова прогнозируется непогода. Там ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы.
 

