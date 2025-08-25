На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»

Фото: Immersiverse

Американская актриса Аннетт Бенинг, известная по фильмам «Марс Атакует!» и «Красота по-американски», снимется в спин-оффе сериала «Йеллоустоун». Об этом написал Deadline.

Проект, который носит рабочее название «Ранчо Даттон», расскажет о Бет Даттон и Рипе Уилере. Героев сыграют Келли Райлли и Коул Хаузер. Им предстоит выживать в трудные времена, одновременно помогая Картеру стать тем, кем ему суждено стать.

Роль Картера в сериале исполнит Финн Литтл. Шоураннером спин-оффа станет Чад Фиэн. Бенинг предстанет в проекте в образе могущественной, хитрой и обаятельной главы крупного техасского ранчо.

Ожидается, что «Ранчо Даттон» останется в той же временной шкале, что и «Йеллоустоун». Будущий сериал будет иметь больше всего общих черт с оригинальным шоу по сравнению с другими проектами франшизы.

«Йеллоустоун» рассказал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Бет Даттон будет дочерью Джо Даттона III — персонажа, которого сыграл в «Йеллоустоуне» Кевин Костнер.

Оригинальное шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С. Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.

У «Йеллоустоуна» было два приквела — «1883» и «1923», они уже завершились. Планируются еще несколько проектов: «Мэдисон» с Мишель Пфайффер в роли Стейси Клайберн, «Y: Маршалы» с Люком Граймсом в роли Кейса Даттона, а также «1944» и «6666».

