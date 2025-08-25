В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни

28 августа в Лондоне откроется выставка фотографий Пола Маккартни «Зеркало заднего вида: Ливерпуль — Лондон — Париж». На них запечатлена группа The Beatles в разгар ее популярности, сообщается на сайте галереи Gagosian.
Маккартни запечатлел моменты с декабря 1963 года по февраль 1964-го. Каждый снимок сделан на 35-миллиметровую камеру Pentax, которую музыкант приобрел в конце 1963 года. В это же время появился термин «битломания» для описания беспрецедентной массовой истерии, сопровождавшей каждое выступление группы.
На кадрах изображены гастроли коллектива в Париже перед первым визитом в Америку, осенний тур 1963 года по Великобритании, участие в музыкальной программе «BBC Juke Box Jury», собравшей перед экранами рекордные 23 млн зрителей, а также моменты за кулисами концертных залов Lewisham Odeon, London Palladium и Finsbury Park Astoria.
В числе работ — автопортрет Маккартни. Он снял свое отражение в зеркале комнаты Джейн Эшер, с которой его в то время связывали романтические отношения. Именно там ему приснилась мелодия для песни «Yesterday».
Выставка продлится до 4 октября. Некоторые арт-объекты можно купить, их цена колеблется от 20 до 75 долларов (1600–6000 р.).
Недавно стало известно, что The Beatles выпустят музыкальную коллекцию «The Beatles Anthology» с 13 ранее не издававшимися демо и редкими записями. Композиции объединены в диск «Anthology 4», который дополнит оригинальные три двойных альбома.
Их ремастерингом занимался сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина — Джайлс Мартин. «The Beatles Anthology» выйдет 21 ноября в цифровом формате, а также на двенадцати LP и восьми CD, она уже доступна для предзаказа.