На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью

В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни

Фото: gagosian.com

28 августа в Лондоне откроется выставка фотографий Пола Маккартни «Зеркало заднего вида: Ливерпуль — Лондон — Париж». На них запечатлена группа The Beatles в разгар ее популярности, сообщается на сайте галереи Gagosian.

Маккартни запечатлел моменты с декабря 1963 года по февраль 1964-го. Каждый снимок сделан на 35-миллиметровую камеру Pentax, которую музыкант приобрел в конце 1963 года. В это же время появился термин «битломания» для описания беспрецедентной массовой истерии, сопровождавшей каждое выступление группы.

На кадрах изображены гастроли коллектива в Париже перед первым визитом в Америку, осенний тур 1963 года по Великобритании, участие в музыкальной программе «BBC Juke Box Jury», собравшей перед экранами рекордные 23 млн зрителей, а также моменты за кулисами концертных залов Lewisham Odeon, London Palladium и Finsbury Park Astoria.

1/2
gagosian.com
2/2


В числе работ — автопортрет Маккартни. Он снял свое отражение в зеркале комнаты Джейн Эшер, с которой его в то время связывали романтические отношения. Именно там ему приснилась мелодия для песни «Yesterday».

Выставка продлится до 4 октября. Некоторые арт-объекты можно купить, их цена колеблется от 20 до 75 долларов (1600–6000 р.).

Недавно стало известно, что The Beatles выпустят музыкальную коллекцию «The Beatles Anthology» с 13 ранее не издававшимися демо и редкими записями. Композиции объединены в диск «Anthology 4», который дополнит оригинальные три двойных альбома.

Их ремастерингом занимался сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина — Джайлс Мартин. «The Beatles Anthology» выйдет 21 ноября в цифровом формате, а также на двенадцати LP и восьми CD, она уже доступна для предзаказа. 

Расскажите друзьям