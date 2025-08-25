На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Арсена Маркаряна арестовали по делу о реабилитации нацизма

Фото: t.me/moscowcourts

Блоггера Арсена Маркаряна отправят в СИЗО минимум на 17 суток. Такую меру пресечения по делу о реабилитации нацизма избрал ему Таганский суд Москвы.

Инфобизнесмена обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Максимальное наказание ― пять лет лишения свободы.

По версии следствия, Маркарян разместил на популярном видеохостинге ролик с оскорблениями ветеранов. Сделал он это не позднее 25 февраля 2025 года. О каком именно видео речь, не уточняется.

Некоторые СМИ связали дело в отношении Маркаряна с роликом, в котором он пренебрежительно высказывается о герое СССР Александре Матросове. По официальной версии, Матросов в 1943 году закрыл собой пулемет, чтобы позволить сослуживцам атаковать пункт нацистов. В распространенном отрывке Маркарян оскорбляет советского солдата, утверждая, что тот «помер *** пойми [непонятно] за что», а «настоящий мужчина — это тот, который думает о себе».

В СК отметили, что блогера проверят на причастность и «к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет».

В январе прокуратура Москвы заподозрила Маркаряна по уголовной статье об оправдании терроризма, однако о возбуждении дела не сообщалось. По информации «Осторожно, Москва», поводом послужило 5-часовое интервью с Дмитрием Лариным, в котором Маркарян рассуждал о донатах ВСУ и деньгах, которые Запад выделяет для Украины. Инфобизнесмен, смеясь, предлагал подписчикам кинуть беспилотник с украинским флагом и записью гимна страны в окно родителям, чтобы убедить их в возможной опасности военных действий.

Маркаряна задержали в Подмосковье 23 августа. По информации телеграм-канала «112», «коуч» пытался уехать из России через Беларусь, а во время задержания прятался в багажнике авто.

До этого Маркарян находился в эмиграции. Перед задержанием на его приезд в Россию обратила внимание «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: «Как пишут паблики, Маркарян 14 июля прилетел в Москву из Стамбула, более границу не пересекал. Сейчас находится в России. Даже снимал видео на Красной площади с рекламой каких‑то тренингов, хотя ранее заявлял, что „в Россию ни ногой“».

Арсен Маркарян — блогер и инфобизнесмен, который проводит тренинги для мужчин. В интернете он известен благодаря мизогинистским высказываниям.

