Арсена Маркаряна арестовали по делу о реабилитации нацизма

Некоторые СМИ связали дело в отношении Маркаряна с роликом, в котором он пренебрежительно высказывается о герое СССР Александре Матросове. По официальной версии, Матросов в 1943 году закрыл собой пулемет, чтобы позволить сослуживцам атаковать пункт нацистов. В распространенном отрывке Маркарян оскорбляет советского солдата, утверждая, что тот «помер *** пойми [непонятно] за что», а «настоящий мужчина — это тот, который думает о себе».