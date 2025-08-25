Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Байкеры», поселился на съемочной площадке картины «Пойман с поличным». Об этом сообщил Variety.
По словам артиста, он хотел глубже погрузиться в роль бывшего бейсболиста Хэнка, ставшего барменом. Для этого он остался ночевать в декорациях квартиры его героя.
«Я слушал музыку, танцевал и ел китайскую еду. Мне казалось, что я действительно там живу. Я проспал там всю ночь и проснулся оттого, что пришла съемочная группа, а я был в нижнем белье», — поделился Батлер.
Актер признался, что ему было важно немного поспать в квартире Хэнка. После этого у Батлера «было такое ощущение, будто это больше не декорация».
«У тебя есть свет, камера, а у декораций нет потолка, потому что свет падает сверху. Возникает соблазн оглядеться и разрушить эту иллюзию. Поэтому чем лучше я могу себя обмануть, тем важнее это становится», — подчеркнул он.
Батлер добавил, что его пугала роль Хэнка, поскольку у персонажа много общего с ним самим. Эмоциональная сторона героя вынуждала Остина чувствовать себя уязвимым.
«Одна из причин, по которой я вообще начал играть, заключалась в том, что я очень застенчив. Возможность играть персонажей позволила мне примерить на себя другую кожу, заговорить другим голосом и стать другим человеком. Это дало мне чувство свободы. Но, играя персонажа, который больше похож на меня самого, я не мог спрятаться», — пояснил актер.
Он признался, что добивался правдоподобности в изображении бывшего атлета, работая над собственной физической формой. По словам Батлера, Хэнк должен был выглядеть как элитный спортсмен, который «уже не в лучшей форме». «Поэтому я тренировался, но при этом пил много пива», — рассказал артист.
Фильм «Пойман с поличным» снял режиссер Даррен Аронофски, создатель «Кита» и «Черного лебедя». Он отметил, что хотел снять кино о человеке, с которым зрители смогут себя ассоциировать.
«Хэнк — довольно хороший парень. Он никому не причиняет вреда. Он просто провинциальный парень в большом городе, и мир вокруг него словно рушится. Приятно видеть героя без плаща, обычного человека», — сказал кинематографист.
Лента выйдет в мировой кинопрокат 27 августа. В ней помимо Батлера можно будет увидеть Винсента Д’Онофрио, Мэтта Смита, Лива Шрайбера, Зои Кравиц, Реджину Кинг. Картина расскажет о парне, которого сосед просит присмотреть за котом пару дней. Это оборачивается тем, что Хэнк оказывается втянут в криминальную историю.