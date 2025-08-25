Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью

«Одна из причин, по которой я вообще начал играть, заключалась в том, что я очень застенчив. Возможность играть персонажей позволила мне примерить на себя другую кожу, заговорить другим голосом и стать другим человеком. Это дало мне чувство свободы. Но, играя персонажа, который больше похож на меня самого, я не мог спрятаться», — пояснил актер.