Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета

На сайте Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF), который пройдет с 4 по 14 сентября, опубликовали подробности сюжета фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Премьера состоится 12 декабря.
Картина вдохновлена рассказом «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По. Действие фильма происходит в маленьком городке, куда приезжает детектив Бенуа Бланк. Там ему предстоит расследовать убийство, которое происходит в церкви.
Бланка вновь сыграет Дэниел Крейг («007: Спектр»). В актерский состав фильма также вошло множество звезд, включая Джоша О'Коннора («Претенденты») в роли младшего священнослужителя деспотичного и грубого священника Джоша Бролина, Гленн Клоуз («Опасные связи», «101 далматинец») в роли его правой руки, Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») и Джереми Реннер («Соколиный Глаз», «Прибытие»). Роль местного полицейского, который собирается раскрыть это дело, исполнит Мила Кунис.
Ранее режиссер картины Райан Джонсон рассказал, что третий фильм вселенной «Достать ножи» будет «более готическим», чем предыдущая часть, «Стеклянная луковица». Он отметил, что по атмосфере картина будет похожа на самый первый фильм франшизы.
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, картина собрала в прокате 312 млн долларов при бюджете в 40 млн. В 2022 году на стриминговом сервисе вышел сиквел «Достать ножи: Стеклянная луковица».