Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета

Бланка вновь сыграет Дэниел Крейг («007: Спектр»). В актерский состав фильма также вошло множество звезд, включая Джоша О'Коннора («Претенденты») в роли младшего священнослужителя деспотичного и грубого священника Джоша Бролина, Гленн Клоуз («Опасные связи», «101 далматинец») в роли его правой руки, Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») и Джереми Реннер («Соколиный Глаз», «Прибытие»). Роль местного полицейского, который собирается раскрыть это дело, исполнит Мила Кунис.