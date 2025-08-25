На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги

Фото: Joshua Patton/Unsplash

30 августа на ВДНХ в Москве пройдет костюмированный парад корги. Об этом рассказали на сайте выставочного комплекса.

Шествие начнется в 12:00 у арки Главного входа. Его темой будут «советсеие мультфильмы, лето, счастье и позитив». Парад завершится в Узбекском парке, где пройдет соревновательная часть мероприятия.

Корги смогут посостязаться на полосе препятствий, поучаствовать в гонках, а затем побороться за приз за лучший костюм дня. Каждому корги обещают сделать подеров к «Доме Российской Кухни».

Чтобы поучаствовать в параде, необходимо зарегистрироваться на сайте. Участие во всех мероприятиях будет бесплатным, но количество мест ограничено. К параду допустят собак с ветеринарным паспортом и поводком.

Парад корги организует сообщество «Клуб деловых корги» при поддержке ВДНХ, компания «Валта Пет Продактс» и pet-friendly сообщество «Хвост Ньюс».

