Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда

На фестивале La Discada в Мексике установили три рекорда Гиннесса ― за самое большое число тако, поданных за один час, за самое большое жаренное блюдо и за самую большую сковороду.
Мероприятие прошло 21 июня в поселке Гуадалупе, у подножия гор Сьерра-Мадре. Недавно информация об установленных там достижениях появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Организаторы La Discada и администрация Гуадалупе потратили 12 дней на строительство и сборку кухонного приспособления, способного выдержать запланированное количество еды. В результате получилась сковорода диаметром 7,3 метра.
Сковорода-рекордсмен использовалась для приготовления традиционного северомексиканского блюда «la discada». Оно включает колбасу, говядину, свинину, бекон, помидоры, перцы, лук и пиво, которые обжариваются на свином сале.
Более 100 студентов кулинарных факультетов загрузили сковороду мясом и приправами. Приготовление заняло 3 часа и 40 минут, а вес блюда ― 2509 килограммов.
После взвешивания смесь разложили на тысячи заранее подготовленных тортилий, сделав тако. За один час гостям подали рекордные 13 215 тако. Почти все из них были съедены 10 тыс. посетителей, оставшиеся передали благотворительным организациям и детским домам.
