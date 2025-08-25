На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда

Guinness World Records

На фестивале La Discada в Мексике установили три рекорда Гиннесса ― за самое большое число тако, поданных за один час, за самое большое жаренное блюдо и за самую большую сковороду.

Мероприятие прошло 21 июня в поселке Гуадалупе, у подножия гор Сьерра-Мадре. Недавно информация об установленных там достижениях появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.  

Организаторы La Discada и администрация Гуадалупе потратили 12 дней на строительство и сборку кухонного приспособления, способного выдержать запланированное количество еды. В результате получилась сковорода диаметром 7,3 метра.

Сковорода-рекордсмен использовалась для приготовления традиционного северомексиканского блюда «la discada». Оно включает колбасу, говядину, свинину, бекон, помидоры, перцы, лук и пиво, которые обжариваются на свином сале. 

Более 100 студентов кулинарных факультетов загрузили сковороду мясом и приправами. Приготовление заняло 3 часа и 40 минут, а вес блюда ― 2509 килограммов. 

После взвешивания смесь разложили на тысячи заранее подготовленных тортилий, сделав тако. За один час гостям подали рекордные 13 215 тако. Почти все из них были съедены 10 тыс. посетителей, оставшиеся передали благотворительным организациям и детским домам.  

Guinness World Records

Недавнл британец попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря увлечению аттракционами. За одну неделю Дин Стоукс прокатился на 55 американских горках.

Расскажите друзьям