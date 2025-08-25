Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала и Ольга Куриленко («Квант милосердия»). Фильм выйдет в отечественный кинопрокат со 2 октября.
Он расскажет о мире, который погрузился в хаос после мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли. В нем охотник за сокровищами решает украсть «Мону Лизу», спрятанную в самом опасном месте на планете.
Режиссером картины выступил Дж. Дж. Перри, известный по фильмам «Дневная смена» и «Игра киллера». В актерский состав ленты вошли Сэмюэл Л. Джексон и Кристофер Хивью.
В основу кинопроекта легла серия комиксов «Afterburn» от Red 5 Comics. Над сценарием работали Нимрод Антал, Скотт Читвуд, Пол Энс и Мэтт Джонсон. Оператором выступил Хосе Давид Монтеро («Тайна 7 сестер», «С днем смерти»).
Продюсерами стали Тоби Джаффе, Кристофер Милберн, Нил Х. Мориц, Стив Ричардс. Среди исполнительных оказались Батиста, Рон Беркл, Андерс Эрден .