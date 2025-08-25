На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти

Фото: Anwar Hussein/Getty Images

Netflix ведет переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о создании документального фильма о принцессе Диане, приуроченного к 30-летию со дня ее гибели в автокатастрофе в 1997 году. Об этом пишет Daily Mail.

По данным СМИ, картина может лидером рейтингов для Netflix.  Источник рассказал: «Если Гарри захочет, Netflix сразу же согласится это сделать».

Принц Гарри, которому на момент смерти Дианы было всего 12 лет, ранее рассказывал о том, что гибель матери его глубоко потрясла. В своих мемуарах «Запасной» герцог рассказал о травме, которую он испытал, когда шел за ее гробом. Гарри также вспоминал, что долгое время убеждал себя, что Диана просто «спряталась» и на самом деле не умерла. 

Принц Гарри уже снялся в двух документальных фильмах о Диане, которые были заказаны к 20-й годовщине ее смерти в 2017 году. В фильме «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» были представлены интервью с принцем Гарри и принцем Уильямом, а также ранее не публиковавшиеся фотографии, архивные кадры и домашние видеозаписи из детства Дианы.

Другой документальный фильм — «Диана, 7 дней» — посвящен ее смерти и похоронам, а также тому, какое влияние это событие оказало на самых близких ей людей и жителей Великобритании.  Обе картины собрали у экранов миллионы зрителей.

Недавно герцог и герцогиня Сассекские продлили контракт с Netflix. Пара работает над вторым сезоном шоу «С любовью, Меган», где герцогиня делится рецептами, секретами домоводства и проводит беседы со знаменитостями. Маркл и принц Гарри также хотят снять специальный выпуск, посвященный Рождеству и документальный фильм «Masaka Kids, A Rhythm Within» о детях-сиротах из Уганды, пострадавших от эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Расскажите друзьям