Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти

Netflix ведет переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о создании документального фильма о принцессе Диане, приуроченного к 30-летию со дня ее гибели в автокатастрофе в 1997 году. Об этом пишет Daily Mail.
По данным СМИ, картина может лидером рейтингов для Netflix. Источник рассказал: «Если Гарри захочет, Netflix сразу же согласится это сделать».
Принц Гарри, которому на момент смерти Дианы было всего 12 лет, ранее рассказывал о том, что гибель матери его глубоко потрясла. В своих мемуарах «Запасной» герцог рассказал о травме, которую он испытал, когда шел за ее гробом. Гарри также вспоминал, что долгое время убеждал себя, что Диана просто «спряталась» и на самом деле не умерла.
Принц Гарри уже снялся в двух документальных фильмах о Диане, которые были заказаны к 20-й годовщине ее смерти в 2017 году. В фильме «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» были представлены интервью с принцем Гарри и принцем Уильямом, а также ранее не публиковавшиеся фотографии, архивные кадры и домашние видеозаписи из детства Дианы.
Другой документальный фильм — «Диана, 7 дней» — посвящен ее смерти и похоронам, а также тому, какое влияние это событие оказало на самых близких ей людей и жителей Великобритании. Обе картины собрали у экранов миллионы зрителей.
Недавно герцог и герцогиня Сассекские продлили контракт с Netflix. Пара работает над вторым сезоном шоу «С любовью, Меган», где герцогиня делится рецептами, секретами домоводства и проводит беседы со знаменитостями. Маркл и принц Гарри также хотят снять специальный выпуск, посвященный Рождеству и документальный фильм «Masaka Kids, A Rhythm Within» о детях-сиротах из Уганды, пострадавших от эпидемии ВИЧ/СПИДа.