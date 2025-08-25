Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти

Принц Гарри, которому на момент смерти Дианы было всего 12 лет, ранее рассказывал о том, что гибель матери его глубоко потрясла. В своих мемуарах «Запасной» герцог рассказал о травме, которую он испытал, когда шел за ее гробом. Гарри также вспоминал, что долгое время убеждал себя, что Диана просто «спряталась» и на самом деле не умерла.