Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе

«Когда мы сидели на вершине, я сказала Фрэнки «Не могу поверить, что я здесь — и с тобой, а тебе всего лишь девять. Это всегда было чем‑то, что, как я думала, могут сделать только опытные альпинисты», — поделилась Бася.