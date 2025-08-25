Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе

Альпинист Фрэнки МакМиллан покорил более 700 горных вершин, хотя ему на сегодняшний день всего девять лет. О юном спортсмене рассказал портал What’s The Jam.
МакМиллан начал восхождения в возрасти трех лет. Текущим летом он покорил десять высочайших пиков в Европе, в том числе Герлах в Словакии (2655 метров), Рысы в Польше (2499 метров) и Снежка в Чехии (1603 метра).
За три недели Фрэнки вместе с мамой Басей взобрался на 15 гор, высота 11 из них превышала 2000 метров. Особенно важным для Баси было восхождение на горный массив Татры в Польше — женщина давно мечтала об этом.
«Когда мы сидели на вершине, я сказала Фрэнки «Не могу поверить, что я здесь — и с тобой, а тебе всего лишь девять. Это всегда было чем‑то, что, как я думала, могут сделать только опытные альпинисты», — поделилась Бася.
По словам мамы Фрэнки, мальчик сейчас более уверен в собственных силах, чем она. «Он начал заниматься скалолазанием в три года и провел большую часть своей жизни в горах», — пояснила она.
Маме и сыну приходилось преодолевать по-настоящему сложные испытания. На пути к вершине горы Мних им пришлось подниматься по вертикальной скальной башни с помощью веревок. Подъем и спуск с Рысы занял у них 12 часов.
На Герлах власти Словакии вовсе пускают только альпинистов с особыми разрешениями и опытными гидами. «Это было самое техническое мероприятие, которое мы когда‑либо предпринимали, но Фрэнки оно очень понравилось», — сказала Бася.
Фрэнки и Бася надеются продолжить свои приключения в горах следующим летом — их не пугают ранние подъемы, долгие переходы и даже риск встречи с медведями. Поддерживать девятилетнего альпиниста будет компания Athlete Media Group, она недавно подписала контракт с МакМилланом.
Фрэнки стал единственным ребенком, с которым сотрудничает группа. Ему предстоит продвигать здоровые и активный образ жизни, вдохновляя других людей проводить больше времени на свежем воздухе. «Это откроет перед ним множество возможностей», — уверена Бася.