На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе

Фото: Frankie Moves The Mountains

Альпинист Фрэнки МакМиллан покорил более 700 горных вершин, хотя ему на сегодняшний день всего девять лет. О юном спортсмене рассказал портал What’s The Jam.

МакМиллан начал восхождения в возрасти трех лет. Текущим летом он покорил десять высочайших пиков в Европе, в том числе Герлах в Словакии (2655 метров), Рысы в Польше (2499 метров) и Снежка в Чехии (1603 метра).

За три недели Фрэнки вместе с мамой Басей взобрался на 15 гор, высота 11 из них превышала 2000 метров. Особенно важным для Баси было восхождение на горный массив Татры в Польше — женщина давно мечтала об этом.

«Когда мы сидели на вершине, я сказала Фрэнки «Не могу поверить, что я здесь — и с тобой, а тебе всего лишь девять. Это всегда было чем‑то, что, как я думала, могут сделать только опытные альпинисты», — поделилась Бася.

По словам мамы Фрэнки, мальчик сейчас более уверен в собственных силах, чем она. «Он начал заниматься скалолазанием в три года и провел большую часть своей жизни в горах», — пояснила она.
Маме и сыну приходилось преодолевать по-настоящему сложные испытания. На пути к вершине горы Мних им пришлось подниматься по вертикальной скальной башни с помощью веревок. Подъем и спуск с Рысы занял у них 12 часов.

На Герлах власти Словакии вовсе пускают только альпинистов с особыми разрешениями и опытными гидами. «Это было самое техническое мероприятие, которое мы когда‑либо предпринимали, но Фрэнки оно очень понравилось», — сказала Бася.

Фрэнки и Бася надеются продолжить свои приключения в горах следующим летом — их не пугают ранние подъемы, долгие переходы и даже риск встречи с медведями. Поддерживать девятилетнего альпиниста будет компания Athlete Media Group, она недавно подписала контракт с МакМилланом.

Фрэнки стал единственным ребенком, с которым сотрудничает группа. Ему предстоит продвигать здоровые и активный образ жизни, вдохновляя других людей проводить больше времени на свежем воздухе. «Это откроет перед ним множество возможностей», — уверена Бася.

