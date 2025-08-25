Костюженская психиатрическая больница в пригороде Кишинева стала местом съемок нового клипа солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом представители больницы сообщили в фейсбуке\*.
«Наше учреждение имело привилегию открыть двери для уникального международного художественного проекта, реализованного Тиллем Линдеманном, легендарным солистом группы Rammstein. Съемки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать», ― сказано в сообщении.
В больнице подчеркнули, что учреждение открыто для культуры и творчества. На какую песню снимают клип и когда он выйдет, не уточняется.
Линдеманна заметили в молдавской столице еще вечером 23 августа. Часть съемок его клипа прошла в самом Кишиневе. В создании клипа музыканту помогает молдавский режиссер Роман Бурлака.
Психиатрическая больница «Костюжень» основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Корпуса больницы спроектировали архитекторы Александр Бернардацци и Цалель Гингер.
