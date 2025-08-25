На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа

Фото: @SpitalPsihiatric

Костюженская психиатрическая больница в пригороде Кишинева стала местом съемок нового клипа солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом представители больницы сообщили в фейсбуке\*.

«Наше учреждение имело привилегию открыть двери для уникального международного художественного проекта, реализованного Тиллем Линдеманном, легендарным солистом группы Rammstein. Съемки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать», ― сказано в сообщении.

В больнице подчеркнули, что учреждение открыто для культуры и творчества. На какую песню снимают клип и когда он выйдет, не уточняется.

Линдеманна заметили в молдавской столице еще вечером 23 августа. Часть съемок его клипа прошла в самом Кишиневе. В создании клипа музыканту помогает молдавский режиссер Роман Бурлака. 

Психиатрическая больница «Костюжень» основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Корпуса больницы спроектировали архитекторы Александр Бернардацци и Цалель Гингер. 

*   Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям