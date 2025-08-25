Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом

«Я жалею, что так и не смог добавить полтергейста Пивза в первый фильм. К тому же, в „Философском камне“ есть сцена, где Гермиона и Гарри пробуют зелья в одном из испытаний, и один из них может погибнуть в любой момент. Все это выглядело для меня как невероятная шахматная партия, которую мы просто не успели снять. Это до сих пор иногда не дает мне спать по ночам. Надеюсь, эти сцены появятся в сериале», ― сказал Коламбус.