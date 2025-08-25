На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом

Фото: Warner Bros.

Режиссер «Гарри Поттера и философского камня»  Крис Коламбус рассказал, что до сих пор жалеет, что не добавил в фильм два важных эпизода. В интервью RadioTimes он признался, что завидует создателям нового сериала — благодаря расширенному хронометражу у них получится добавить больше сцен, чем удалось ему.

«Я жалею, что так и не смог добавить полтергейста Пивза в первый фильм. К тому же, в „Философском камне“ есть сцена, где Гермиона и Гарри пробуют зелья в одном из испытаний, и один из них может погибнуть в любой момент. Все это выглядело для меня как невероятная шахматная партия, которую мы просто не успели снять. Это до сих пор иногда не дает мне спать по ночам. Надеюсь, эти сцены появятся в сериале», ― сказал Коламбус.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Съемки проекта уже стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. В первом сезоне будет всего восемь серий.

Недавно создатели шоу нашли актеров на роли Джинни, Фреда, Джорджа и Перси Уизли. Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.

Расскажите друзьям