Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом

Режиссер «Гарри Поттера и философского камня» Крис Коламбус рассказал, что до сих пор жалеет, что не добавил в фильм два важных эпизода. В интервью RadioTimes он признался, что завидует создателям нового сериала — благодаря расширенному хронометражу у них получится добавить больше сцен, чем удалось ему.
«Я жалею, что так и не смог добавить полтергейста Пивза в первый фильм. К тому же, в „Философском камне“ есть сцена, где Гермиона и Гарри пробуют зелья в одном из испытаний, и один из них может погибнуть в любой момент. Все это выглядело для меня как невероятная шахматная партия, которую мы просто не успели снять. Это до сих пор иногда не дает мне спать по ночам. Надеюсь, эти сцены появятся в сериале», ― сказал Коламбус.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Съемки проекта уже стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. В первом сезоне будет всего восемь серий.
Недавно создатели шоу нашли актеров на роли Джинни, Фреда, Джорджа и Перси Уизли. Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.