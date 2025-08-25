Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в течение недели. В этом году мероприятие было назначено на неделю с 24 августа по 1 сентября. В пустыне устанавливают произведения современного искусства, проходят концерты и танцы. Ключевыми принципами фестиваля считаются инклюзивность и соучастие. Едой и напитками обмениваются.