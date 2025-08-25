На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря

Фото: @darbxhere, @sandra.chudnovky, @brailovska.olha, @humminglion

На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде прошла сильная песчаная буря, сообщает San Francisco Chronicle.

Скорость ветра достигла 80 километров в час. Видимость сократилась до 30 сантиметров.

@darbxhere

Буря разорвала кемпинги и разрушила арт-объекты. Полностью была уничтожена инсталляция «Черное облако» — надувное грозовое облако весом 8 тонн, символизирующее «призрак мировой войны».

@humminglion

Посетители фестиваля надели очки и медицинские маски, поскольку без них находиться на улице в пыли и песке было невозможно.

@sandra.chudnovky, @brailovska.olha

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в течение недели. В этом году мероприятие было назначено на неделю с 24 августа по 1 сентября. В пустыне устанавливают произведения современного искусства, проходят концерты и танцы. Ключевыми принципами фестиваля считаются инклюзивность и соучастие. Едой и напитками обмениваются.

Ранее стали известны подробности о другом американском циклоне — урагане «Эрин». Сотрудники Гидрометцентра России сообщили, что он может вызвать потепление в России. По одному из сценариев остатки урагана сформируют циклон в Европе. Он пройдет севернее Москвы, и Центральная Россия окажется в теплом секторе.

