Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря

На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде прошла сильная песчаная буря, сообщает San Francisco Chronicle.
Скорость ветра достигла 80 километров в час. Видимость сократилась до 30 сантиметров.
Буря разорвала кемпинги и разрушила арт-объекты. Полностью была уничтожена инсталляция «Черное облако» — надувное грозовое облако весом 8 тонн, символизирующее «призрак мировой войны».
Посетители фестиваля надели очки и медицинские маски, поскольку без них находиться на улице в пыли и песке было невозможно.
Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в течение недели. В этом году мероприятие было назначено на неделю с 24 августа по 1 сентября. В пустыне устанавливают произведения современного искусства, проходят концерты и танцы. Ключевыми принципами фестиваля считаются инклюзивность и соучастие. Едой и напитками обмениваются.
Ранее стали известны подробности о другом американском циклоне — урагане «Эрин». Сотрудники Гидрометцентра России сообщили, что он может вызвать потепление в России. По одному из сценариев остатки урагана сформируют циклон в Европе. Он пройдет севернее Москвы, и Центральная Россия окажется в теплом секторе.