Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба

В ходе лекционной части образовательный проект «Страдариум» расскажет о символизме хлеба в искусстве, культуролог Александр Сувалко ― о том, как через обычную краюху изучать культуры и общества, а хлебный психолог Анна Маликова ― о терапевтическом эффекте «Хлеботерапии».