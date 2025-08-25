На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба

Фото: пресс-материалы

20 сентября на московском «Хлебозаводе» пройдет «Хлебокультура» ― фестиваль культуры хлеба в городе. В программе — лекции, дискуссии и дегустация, маркет буханок и выставка иллюстраций с хлебом. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе общественного пространства. 

В ходе лекционной части образовательный проект «Страдариум» расскажет о символизме хлеба в искусстве, культуролог Александр Сувалко ― о том, как через обычную краюху изучать культуры и общества, а хлебный психолог Анна Маликова ― о терапевтическом эффекте «Хлеботерапии».

Хлебный сомелье Ольга Добычина и винный сомелье Влад Лесниченко обменяются опытом культуры и подачи. Участников ждет дегустация специального «хлеба винодела» с винными парами и практические инструменты для создания хлебно-винных сочетаний. 

Вечером при поддержке «Афиши Рестораны» пройдет дискуссия Bread Addicted People. На ней фуд-блогеры обсудят стереотипы о хлебе. 

Хлебозавод «Городской батон» и хлебный арт-проект актрисы Серафимы Красниковой Breadportrait представят перформанс-читку по сказке Ганса Христиана Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб». В перформансе примет участие Мария Лапшина, актриса «Мастерской Брусникина».

Британская школа дизайна устроит выставку иллюстраций на тему хлеба, а проект «Глазами инженера» проведет экскурсии, посвященные хлебной истории «Хлебозавода». 

На маркете будут продавать свежеиспеченный ремесленный хлеб, выпечку и домашнюю утварь от локальных проектов. 

В ходе индустриальной программы участники хлебопекарного рынка затронут широкий спектр профессиональных тем: от финансовых вопросов и современных технологий упаковки до использования ИИ-ассистентов и новых форматов городских пекарен.

«Хлебокультура» уже проходила на «Хлебозаводе» в 2018–2019 годах, сейчас решено возродить проект. Среди его целей ― поддержка локальных гастрономических проектов и повышение внимания к хлебу как к важной части городской культуры.  

