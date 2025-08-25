Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве

На Московской международной неделе кино помимо Кустурицы по видеосвязи выступил Вуди Аллен. Режиссер признался, что ему нравится русское кино. «Я за один день посмотрел „Войну и мир“, который идет почти семь часов», — поделился он. Аллен добавил, что не против приехать в Россию cнова и пока не планирует снимать кино здесь, но допускает такую возможность.