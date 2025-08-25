На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве

Фото: Евгений Самарин/Mos.ru

Эмир Кустурица во время выступления на Московской международной неделе кино рассказал, что начал снимать документальный фильм о Москве. Он получил название «Moscow by Kusturica», пишут «Московские новости».

Сербский режиссер признался, что хочет показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город. Он также планирует снять фильмы по мотивам русской классики.

На Московской международной неделе кино помимо Кустурицы по видеосвязи выступил Вуди Аллен.  Режиссер признался, что ему нравится русское кино. «Я за один день посмотрел „Войну и мир“, который идет почти семь часов», — поделился он. Аллен добавил, что не против приехать в Россию cнова и пока не планирует снимать кино здесь, но допускает такую возможность.

В 2023 году Кустурица говорил о планах экранизировать классическую поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России. Создатель «Черной кошки, белого кота» и «Времени цыган» добавил, что испытывает особую честь от возможности поработать над столь значимым произведением русской литературы, тем более в России. Кроме того, режиссер заявил, что хочет снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр».

В январе этого года Кустурица на фестивале «Кустендорф» в Сербии сообщил, что снимет фильм с рабочим названием «Как я не снял „Преступление и наказание“». Одну из ролей сыграет Юра Борисов. По словам постановщика, сценарий ленты вдохновлен романом Достоевского «Идиот» и должен стать первой картиной Кустурицы на русском языке.
 

Расскажите друзьям