Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве

Эмир Кустурица во время выступления на Московской международной неделе кино рассказал, что начал снимать документальный фильм о Москве. Он получил название «Moscow by Kusturica», пишут «Московские новости».
Сербский режиссер признался, что хочет показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город. Он также планирует снять фильмы по мотивам русской классики.
На Московской международной неделе кино помимо Кустурицы по видеосвязи выступил Вуди Аллен. Режиссер признался, что ему нравится русское кино. «Я за один день посмотрел „Войну и мир“, который идет почти семь часов», — поделился он. Аллен добавил, что не против приехать в Россию cнова и пока не планирует снимать кино здесь, но допускает такую возможность.
В 2023 году Кустурица говорил о планах экранизировать классическую поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России. Создатель «Черной кошки, белого кота» и «Времени цыган» добавил, что испытывает особую честь от возможности поработать над столь значимым произведением русской литературы, тем более в России. Кроме того, режиссер заявил, что хочет снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр».
В январе этого года Кустурица на фестивале «Кустендорф» в Сербии сообщил, что снимет фильм с рабочим названием «Как я не снял „Преступление и наказание“». Одну из ролей сыграет Юра Борисов. По словам постановщика, сценарий ленты вдохновлен романом Достоевского «Идиот» и должен стать первой картиной Кустурицы на русском языке.