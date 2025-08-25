На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Netflix выпустил гид по использованию ИИ

Фото: freestocks/Unsplash

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал подробные правила по использованию ИИ для партнеров площадки.

В компании утверждают, что технологии искусственного интеллекта должны использоваться только в соотвествии с этическими нормами и с уважением к авторским правам. Netflix подчеркивает, что генеративный ИИ может быть полезен, если использовать его прозрачно и ответственно.

Правила запрещают создание цифровых копий актеров и их голосов без явного и документально подтвержденного согласия. Введен также запрет на создание фейковых видео, диалогов или сцены, выдающихся за подлинные. В руководстве говорится, что кинематографисты должны заранее уведомлять компанию, что они собираются использовать ИИ в работе над тем или иным проектом для получения юридической консультации.

Недавно стало известно, что другая известная видеоплощадка, YouTube, тайно поправляет внешность людей при помощи ИИ. Например, после обработки видео платформой отдельные участки кожи и складки рубашек видны более четко или, наоборот, специально сглаживаются.

