Netflix выпустил гид по использованию ИИ

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал подробные правила по использованию ИИ для партнеров площадки.
В компании утверждают, что технологии искусственного интеллекта должны использоваться только в соотвествии с этическими нормами и с уважением к авторским правам. Netflix подчеркивает, что генеративный ИИ может быть полезен, если использовать его прозрачно и ответственно.
Правила запрещают создание цифровых копий актеров и их голосов без явного и документально подтвержденного согласия. Введен также запрет на создание фейковых видео, диалогов или сцены, выдающихся за подлинные. В руководстве говорится, что кинематографисты должны заранее уведомлять компанию, что они собираются использовать ИИ в работе над тем или иным проектом для получения юридической консультации.
Недавно стало известно, что другая известная видеоплощадка, YouTube, тайно поправляет внешность людей при помощи ИИ. Например, после обработки видео платформой отдельные участки кожи и складки рубашек видны более четко или, наоборот, специально сглаживаются.