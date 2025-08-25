Netflix выпустил гид по использованию ИИ

Правила запрещают создание цифровых копий актеров и их голосов без явного и документально подтвержденного согласия. Введен также запрет на создание фейковых видео, диалогов или сцены, выдающихся за подлинные. В руководстве говорится, что кинематографисты должны заранее уведомлять компанию, что они собираются использовать ИИ в работе над тем или иным проектом для получения юридической консультации.