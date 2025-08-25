В России предложили ввести самозапрет на опасный контент

Правительство России планирует проработать возможность введения добровольного согласия на ограничение доступа к потенциально опасной информации, пишет РБК.
Речь идет о материалах в интернете, которые «потенциально могут нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен». Возможность введения такого механизма будут прорабатывать Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие органы исполнительной власти. После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.
Работу планируют закончить к третьему кварталу 2027 года. Помимо этого, в правительстве также запланировали создать механизм задействования искусственного интеллекта для поиска запрещенной информации в интернете.
В марте на «Госуслугах» появился самозапрет на потребительские кредиты и займы. Можно запретить выдачу кредитов полностью или частично (например, только дистанционно).