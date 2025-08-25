YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ

Создатели контента отмечают, что изменения в их внешности, осуществленные видеоплатформой, могут подорвать доверие к их материалам. Ретт Шалл сказал: «Это чрезмерное повышение резкости <…> выглядит как сгенерированное ИИ. Я думаю, что это глубоко искажает меня, то, что я делаю, и мой голос в интернете. Это может потенциально подорвать доверие, которое у меня есть с моей аудиторией, пусть и немного. Меня это беспокоит».