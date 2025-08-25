YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ

YouTube использует искусственный интеллект, чтобы поправлять внешность людей. Об этом написал «Коммерсант».
На проблему обратили внимание видеоблогеры. Рик Бейто, снимающий видео о музыке, поделился: «Я подумал: „Боже, мои волосы выглядят странно“. И чем ближе я смотрел, тем больше казалось, что я наношу макияж».
В видео скачет резкость: кожа в некоторых местах видна более четко, в других — будто специально сглажена. То же самое происходит со складками рубашек. Некоторые подметили деформацию черт лица или ушей.
В Google подтвердили, что проводят эксперимент над избранными YouTube Shorts — короткими видеороликами. В записях размываются элементы, подавляется шум и увеличивается четкость.
Создатели контента отмечают, что изменения в их внешности, осуществленные видеоплатформой, могут подорвать доверие к их материалам. Ретт Шалл сказал: «Это чрезмерное повышение резкости <…> выглядит как сгенерированное ИИ. Я думаю, что это глубоко искажает меня, то, что я делаю, и мой голос в интернете. Это может потенциально подорвать доверие, которое у меня есть с моей аудиторией, пусть и немного. Меня это беспокоит».
Нейросети захватывают повседневную жизнь человека. В Колумбии родители назвали новорожденного Чат Йипити в честь искусственного интеллекта ChatGPT. По местным законам они имеют полную свободу в выборе имени для ребенка при условии, что оно не оскорбляет человеческого достоинства и не носит уничижительного характера.