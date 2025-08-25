На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ

Фото: Freepik/Freepik

YouTube использует искусственный интеллект, чтобы поправлять внешность людей. Об этом написал «Коммерсант».

На проблему обратили внимание видеоблогеры. Рик Бейто, снимающий видео о музыке, поделился: «Я подумал: „Боже, мои волосы выглядят странно“. И чем ближе я смотрел, тем больше казалось, что я наношу макияж».

В видео скачет резкость: кожа в некоторых местах видна более четко, в других — будто специально сглажена. То же самое происходит со складками рубашек. Некоторые подметили деформацию черт лица или ушей.

В Google подтвердили, что проводят эксперимент над избранными YouTube Shorts — короткими видеороликами. В записях размываются элементы, подавляется шум и увеличивается четкость.

Создатели контента отмечают, что изменения в их внешности, осуществленные видеоплатформой, могут подорвать доверие к их материалам. Ретт Шалл сказал: «Это чрезмерное повышение резкости <…> выглядит как сгенерированное ИИ. Я думаю, что это глубоко искажает меня, то, что я делаю, и мой голос в интернете. Это может потенциально подорвать доверие, которое у меня есть с моей аудиторией, пусть и немного. Меня это беспокоит».

Нейросети захватывают повседневную жизнь человека. В Колумбии родители назвали новорожденного Чат Йипити в честь искусственного интеллекта ChatGPT. По местным законам они имеют полную свободу в выборе имени для ребенка при условии, что оно не оскорбляет человеческого достоинства и не носит уничижительного характера.

