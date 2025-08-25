Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении

Больше всего в делом общении у россиян вызывают недовольство выражения «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера». Об этом пишет Sostav со ссылкой на данные исследования сервиса коммуникаций «Контур.Толк».
Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет в августе 2025 года. Опрос показал, что большинству сотрудников ближе нейтрально-деловой (31%) или дружеский стиль общения, но без панибратства (30%). Однако 72% респондентов признались, что чрезмерно формальные или шаблонные фразы мешают донести мысль или понять коллег.
В топ-10 раздражающих фраз вошли канцеляризмы («просьба принять к сведению», «прошу рассмотреть возможность…»), на которые указали 28% респондентов, англицизмы («синкануться», «скипнуть», «замэтчиться», «месседж», «пошэрить», «факап»; 26%), а также резкие указания срочности («надо было вчера», «чем быстрее, тем лучше», «надо сделать прямо сейчас», «срочно»; 21%).
Не меньшее раздражение вызывают уменьшительно-ласкательные формы («отчетик», «коллегушки», «человечек»; 20%), фраза «Мне за это не платят» (19%), IT-лексика («фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься»; 14%) и мемные обороты («А ничего тот факт, что???»; 12%).
Треть опрошенных молча раздражаются, когда слышат фразы из рейтинга в речи коллег, хоть и продолжают вести диалог (33%). 18% меняют тон общения, лишь 14% говорят напрямую, что фраза неуместна