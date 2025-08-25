Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет в августе 2025 года. Опрос показал, что большинству сотрудников ближе нейтрально-деловой (31%) или дружеский стиль общения, но без панибратства (30%). Однако 72% респондентов признались, что чрезмерно формальные или шаблонные фразы мешают донести мысль или понять коллег.