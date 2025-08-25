На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
На Камчатке нашли гриб головач гигантский

Фото: «„Вулканы Камчатки“ — сеть природных парков»/«ВКонтакте»

В Быстринском природном парке на Камчатке ученые нашли гриб головач гигантский (Calvatia gigantea), сообщает сеть природных парков «Вулканы Камчатки». Вид прежде не встречался на этой территории.

Гигантский головач принадлежит к семейству шампиньоновых. Его форма имеет форму шара и напоминает футбольный мяч. Он достигает 80 сантиметров в диаметре и 1–4 килограмма в весе. Гриб растет быстро и доходит до максимума в размере всего за неделю.

«Вулканы Камчатки»

В молодом возрасте гриб можно употреблять в пищу — он очень богат белками. Когда его мякоть из белой и упругой превращается в желто-зеленую, то он становится опасным для употребления.

В августе микологи из Санкт-Петербурга нашли в Приморье новый вид грибов. Его назвали крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) ― в честь сотрудника Сихотэ-Алинского заповедника Владимира Соколова.

Гриб имеет небольшое плодовое тело красновато-коричневого цвета. Он растет исключительно на стволах тополя Максимовича — одного из характерных деревьев дальневосточных лесов. 

