На Камчатке нашли гриб головач гигантский

В Быстринском природном парке на Камчатке ученые нашли гриб головач гигантский (Calvatia gigantea), сообщает сеть природных парков «Вулканы Камчатки». Вид прежде не встречался на этой территории.
Гигантский головач принадлежит к семейству шампиньоновых. Его форма имеет форму шара и напоминает футбольный мяч. Он достигает 80 сантиметров в диаметре и 1–4 килограмма в весе. Гриб растет быстро и доходит до максимума в размере всего за неделю.
В молодом возрасте гриб можно употреблять в пищу — он очень богат белками. Когда его мякоть из белой и упругой превращается в желто-зеленую, то он становится опасным для употребления.
В августе микологи из Санкт-Петербурга нашли в Приморье новый вид грибов. Его назвали крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) ― в честь сотрудника Сихотэ-Алинского заповедника Владимира Соколова.
Гриб имеет небольшое плодовое тело красновато-коричневого цвета. Он растет исключительно на стволах тополя Максимовича — одного из характерных деревьев дальневосточных лесов.