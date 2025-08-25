Книжные магазины, продающие книги иноагентов, не смогут получать муниципальные льготы

С 1 сентября книжные магазины, которые продают книги иноагентов, не смогут претендовать на льготы со стороны муниципалитетов. Об этом заявили в Российском книжном союзе (РКС).
В частности, такие магазины не смогут получать поддержку муниципалитетов по аренде и рекламе, находиться в статусе социального предпринимательства и участвовать в муниципальных конкурсах. Кроме того, книжные лишат возможности поставлять книги в школы и библиотеки и получать муниципальное софинансирование издательской программы.
В РКС сослались на изменения в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которые вступают в силу с 1 сентября. Эти поправки запрещают иностранным агентам получать государственную и муниципальную поддержку.
Литературный критик Галина Юзефович так прокомментировала сообщение РКС: «А вот смотрите, эти люди умеют не только в кнут, но и в пряник. Ну, не в том, конечно, смысле, что пряник дадут, а в том, что, так и быть, не отберут».