В Петербурге 25 августа выпал снег

Фото: t.me/go_piter24

В Петербурге 25 августа прошел сильный дождь с мокрым снегом и градом. Кадры заснеженных улиц опубликовали пользователи соцсетей.

На фотографиях запечатлены белые дворы на улице Оптиков в Приморском районе Северной столицы. Похожая картина наблюдалась и вдоль автомобильной трассы  на Красносельском шоссе за Пулково.

1/2
t.me/go_piter24
2/2
t.me/go_piter24

Местные жители также сняли видео возле станции метро «Беговая» и «Лахта-центра», там из-за непогоды затопило дорогу. На дороге и тротуарах уже начали появляться сугробы. При этом, как отметили некоторые очевидцы, это может быть не снег в привычном понимании, а растаявший град.

Видео: t.me/go_piter24

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 августа в городе снова прогнозируется непогода. Там ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывистый ветер.

Видео: t.me/go_piter24

В Москве осадки в виде снега в этом году последний раз наблюдались в начале мая. В июне снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили. В начале августа самый мощный за 35 лет снегопад накрыл Австралию.

