В Петербурге 25 августа выпал снег

Местные жители также сняли видео возле станции метро «Беговая» и «Лахта-центра», там из-за непогоды затопило дорогу. На дороге и тротуарах уже начали появляться сугробы. При этом, как отметили некоторые очевидцы, это может быть не снег в привычном понимании, а растаявший град.