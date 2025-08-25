В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи

Необычный способ избежать заключения в тюрьме придумала китаянка Чэнь Хун. В 2020 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, но в итоге она избежала заключения: женщина беременела и рожала детей на протяжении четырех лет. По китайским законам беременные могут временно отбывать наказание по месту жительства.