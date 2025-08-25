На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи

Правительство Великобритании пытается снизить загруженность тюрем и расширяет диапазон альтернативных наказаний. Теперь преступникам будет запрещено посещать пабы, концерты и спортивные мероприятия, например, судьи могут запретить посещение спортивных матчей, если преступление было совершено на футболе.

Среди других наказаний — запрет на вождение, ограничения по выезду из города проживания. Цель всех этих мер — сделать условные приговоры более эффективными для предотвращения рецидивов.

Необычный способ избежать заключения в тюрьме придумала китаянка Чэнь Хун. В 2020 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, но в итоге она избежала заключения: женщина беременела и рожала детей на протяжении четырех лет. По китайским законам беременные могут временно отбывать наказание по месту жительства.

Прокуратура раскрыла обман, выяснив, что ни с одним из троих детей женщина не живет. Первых двоих растит бывший муж, а третий прописан у его сестры.

