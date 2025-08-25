На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом

Инцидент произошел 23 августа перед выступлением, которое артист собирался дать в развлекательном центре на улице Невского. В протоколе говорится, что у Гуфа якобы было «неадекватное» поведение: неустойчивые позы, нарушения речи, не подходящие вопросам реплики и «поведение, не соответствующее обстановке».