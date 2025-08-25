На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом

В Калининграде на рэпера Гуфа (Алексей Долматов) составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 6.9 КоАП), сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда.
Инцидент произошел 23 августа перед выступлением, которое артист собирался дать в развлекательном центре на улице Невского. В протоколе говорится, что у Гуфа якобы было «неадекватное» поведение: неустойчивые позы, нарушения речи, не подходящие вопросам реплики и «поведение, не соответствующее обстановке».
В процессе представитель артиста заявил ходатайство об отложении рассмотрения, поскольку рэпер был госпитализирован. Судья отложил рассмотрение дела.
Недавно Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог» на музыкальных сервисах, а также на платформе Genius. Песни внесены в реестр запрещенных в связи с пропагандой запрещенных веществ.