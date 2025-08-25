В Вильнюсе прошел забег корги
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Умер режиссер Валерий Усков
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников

На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом

Фото: @therealguf

В Калининграде на рэпера Гуфа (Алексей Долматов) составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 6.9 КоАП), сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 23 августа перед выступлением, которое артист собирался дать в развлекательном центре на улице Невского. В протоколе говорится, что у Гуфа якобы было «неадекватное» поведение: неустойчивые позы, нарушения речи, не подходящие вопросам реплики и «поведение, не соответствующее обстановке».

В процессе представитель артиста заявил ходатайство об отложении рассмотрения, поскольку рэпер был госпитализирован. Судья отложил рассмотрение дела.

Недавно Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог» на музыкальных сервисах, а также на платформе Genius. Песни внесены в реестр запрещенных в связи с пропагандой запрещенных веществ.

