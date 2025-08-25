Регионом с самым высоким потреблением тихого вина стала Республика Карелия, игристого — Севастополь, сообщает «РБК Вино».
Лидером по потреблению игристого вина стал Севастополь: за 7 месяцев каждый житель в среднем выпил 1,66 литра. На втором месте Московская область с 1,44 литра на человека, на третьем — Санкт-Петербург с 1,34 литра.
Высокий уровень потребления игристых вин отличает туристические города и регионы с высоким доходом. «Высокие показатели легального потребления в этих регионах говорят не о том, что там „больше пьют“, а о более здоровой структуре рынка с минимальной долей нелегального оборота», — считает руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Больше всего тихого вина потребляют жители Республики Карелия. Там за семь месяцев выпили 4,3 литра на человека — почти в два раза больше среднего по стране. На втором месте оказалась Ленинградская область: в ней за 7 месяцев в среднем пили по 4 литра. На третьем месте — Ненецкий автономный округ с показателем 3,9 литра на человека.
Тихие вина больше всего пьют в северо-западных регионах. По мнению экспертов, это связано с ориентацией на европейскую модель потребления, то есть восприятия вина не как атрибута праздника, а как ежедневного дополнения к еде.
В среднем за первые 7 месяцев 2025 года россияне пили по одной бутылке игристого (0,78 л) и три бутылки тихого вина (2,2 л). Показатели практически идентичны прошлогодним: 0,8 и 2,22 литра на человека.
Ранее «РБК Вино» сообщило, что в России начали продавать пиво Tumangang 11 из Северной Кореи. В планах импортера — вывод продукта на рынки Сибири, Центральной России и юга. Розничная стоимость бутылки объемом 0,5 литра — около 160 рублей.