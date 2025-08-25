Больше всего тихого вина потребляют жители Республики Карелия. Там за семь месяцев выпили 4,3 литра на человека — почти в два раза больше среднего по стране. На втором месте оказалась Ленинградская область: в ней за 7 месяцев в среднем пили по 4 литра. На третьем месте — Ненецкий автономный округ с показателем 3,9 литра на человека.