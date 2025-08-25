На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
В Вильнюсе прошел забег корги

Фото: @corgi_race_vilnius

В столице Литвы Вильнюсе состоялся четвертый международный забег корги ― Corgi Race Vilnius. Об этом сообщает Associated Press.

Соревнование прошло в крупнейшем парке города ― Вингис. В нем приняли участие 120 команд, более 30 из которых приехали из других европейских стран, таких как Польша, Латвия, Германия, Австрия и Италия.

Видео: @corgi_race_vilnius

Corgi Race Vilnius продлился два дня ― в субботу и воскресенье. На него пришли посмотреть тысячи жителей Литвы. 

Видео: @corgi_race_vilnius

Корги соревновались в одиночном спринте и групповых забегах. Были также конкурсы на лучший костюм и «самый могучий голос». 

Видео: @corgi_race_vilnius

Победителем конкурса костюмов стал пес по кличке Амиго. Он блистал в наряде фабрики ― с двумя крошечными дымовыми трубами и надписью «Fur Factory» («Фабрика меха»).

Видео: @corgi_race_vilnius

В одиночном забеге лидировал корги по кличке Манго из Литвы. Хозяин Игнас Климайка отметил, что его питомец участвует в Corgi Race Vilnius во второй раз. 

Видео: @corgi_race_vilnius

«В прошлом году у нас не получилось закончить гонку идеально. Мы очень хорошо тренировались, занимались каждый день, но в этом году решили выйти без подготовки — просто поучаствовать, просто насладиться огромным количеством корги», ― поделился он. 

