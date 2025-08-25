В России начали продавать пиво из Северной Кореи

Импортер ввозит светлый лагер и темный стаут, изготовленные Rason Ryongson General Processing Factory, которая расположена в городе Расон на границе с Россией и Китаем. В перспективе на российском рынке могут появиться и другие марки алкоголя из Северной Кореи. В декабре 2024 года компания Naegohyang из КНДР подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Роспатент. Производитель выпускает продукты питания и соджу.