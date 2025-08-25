В России начали продавать пиво из Северной Кореи

Пиво Tumangang 11, произведенное в КНДР, поступило в продажу в России. Об этом сообщило «РБК Вино».
«В данный момент активно идут продажи в торговые сети и магазины Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа, начиная с Владивостока, Уссурийска, Находки, заканчивая Курилами и Якутией, регионы, где уже была выстроена дистрибуция и партнерские каналы», — рассказал директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик.
Розничная стоимость бутылки объемом 0,5 литра — около 160 рублей. В планах компании — вывод продукта на рынки Сибири, Центральной России и юга.
Импортер ввозит светлый лагер и темный стаут, изготовленные Rason Ryongson General Processing Factory, которая расположена в городе Расон на границе с Россией и Китаем. В перспективе на российском рынке могут появиться и другие марки алкоголя из Северной Кореи. В декабре 2024 года компания Naegohyang из КНДР подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Роспатент. Производитель выпускает продукты питания и соджу.