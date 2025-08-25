Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»

«Это история про то, что в Узбекистане открывается новая школа ― русско-узбекская, где все учителя должны знать русский язык. Моего героя отправляют туда проверять их профессиональную пригодность, и он сталкивается не только с юмористическими моментами, но и с некоторыми особенностями Востока. Поскольку, как мы знаем, Восток — дело тонкое, то привычные методы там не работают или работают с точностью до наоборот, так что герою моему придется потрудиться. Но главное — это сюжет про дружбу народов, несмотря на все ментальные различия», ― рассказывал ранее Никита Ефремов.