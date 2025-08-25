Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Крутая перемена-2». Премьера состоится 1 сентября.
В центре сюжета ― школьный учитель Андрей Ларионов в исполнении Никиты Ефремова. В первом сезоне Ларионов от безысходности и из-за неудач в бизнесе возвращается в школу. Благодаря этому он осознает свое истинное предназначение и возвращает уважение отца.
В продолжении сериала герой хочет стать директором престижной московской школы, но перед этим ему нужно уехать в командировку. Учителя отправляют в Узбекистан знакомить местных учителей с российской образовательной программой и преподавать детям литературу и русский язык.
«Это история про то, что в Узбекистане открывается новая школа ― русско-узбекская, где все учителя должны знать русский язык. Моего героя отправляют туда проверять их профессиональную пригодность, и он сталкивается не только с юмористическими моментами, но и с некоторыми особенностями Востока. Поскольку, как мы знаем, Восток — дело тонкое, то привычные методы там не работают или работают с точностью до наоборот, так что герою моему придется потрудиться. Но главное — это сюжет про дружбу народов, несмотря на все ментальные различия», ― рассказывал ранее Никита Ефремов.
В новом сезоне к актерскому составу присоединился Иван Добронравов, который сыграл директора строящейся в Узбекистане школы. К своим ролям вернулись Игорь Черневич и Ольга Медынич. Кроме того, в продолжении сериала можно будет увидеть художницу Ольгу Шурыгину в роли преподавателя изо и Елену Ербакову («Беспринципные», «Прометей»), героиня которой, молодая учительница Алия, сразу привлечет особое внимание Андрея Сергеевича.
Сериал «Крутая перемена-2» снят кинокомпанией «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки проекта прошли в Узбекистане — в Бухаре и окрестностях. В кадре можно будет увидеть главную городскую пятничную мечеть Калон и крепостные ворота Талипач, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мавзолей Ходжи Уббана, мечеть-ханаку Файзабад и другие архитектурные памятники и исторические достопримечательности города.
Шоураннером и режиссером-постановщиком, как и в первом сезоне, выступил Карен Оганесян. Второй сезон «Крутой перемены» будет выходить на «Кинопоиске» и «Иви».
Первый сезон «Крутой перемены» вышел в сентябре 2023 года. За несколько месяцев он набрал более 20 млн просмотров и завоевал Национальную премию интернет-контента.