На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Умер режиссер Валерий Усков
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников

Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Крутая перемена-2». Премьера состоится 1 сентября.

В центре сюжета ― школьный учитель Андрей Ларионов в исполнении Никиты Ефремова. В первом сезоне Ларионов от безысходности и из-за неудач в бизнесе возвращается в школу. Благодаря этому он осознает свое истинное предназначение и возвращает уважение отца.

В продолжении сериала герой хочет стать директором престижной московской школы, но перед этим ему нужно уехать в командировку. Учителя отправляют в Узбекистан знакомить местных учителей с российской образовательной программой и преподавать детям литературу и русский язык.
 

Видео: «Кинопоиск»

«Это история про то, что в Узбекистане открывается новая школа ― русско-узбекская, где все учителя должны знать русский язык. Моего героя отправляют туда проверять их профессиональную пригодность, и он сталкивается не только с юмористическими моментами, но и с некоторыми особенностями Востока. Поскольку, как мы знаем, Восток — дело тонкое, то привычные методы там не работают или работают с точностью до наоборот, так что герою моему придется потрудиться. Но главное — это сюжет про дружбу народов, несмотря на все ментальные различия», ― рассказывал ранее Никита Ефремов.

В новом сезоне к актерскому составу присоединился Иван Добронравов, который сыграл директора строящейся в Узбекистане школы. К своим ролям вернулись Игорь Черневич и Ольга Медынич. Кроме того, в продолжении сериала можно будет увидеть художницу Ольгу Шурыгину в роли преподавателя изо и Елену Ербакову («Беспринципные», «Прометей»), героиня которой, молодая учительница Алия, сразу привлечет особое внимание Андрея Сергеевича.

Сериал «Крутая перемена-2» снят кинокомпанией «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки проекта прошли в Узбекистане — в Бухаре и окрестностях. В кадре можно будет увидеть главную городскую пятничную мечеть Калон и крепостные ворота Талипач, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мавзолей Ходжи Уббана, мечеть-ханаку Файзабад и другие архитектурные памятники и исторические достопримечательности города.

Шоураннером и режиссером-постановщиком, как и в первом сезоне, выступил Карен Оганесян. Второй сезон «Крутой перемены» будет выходить на «Кинопоиске» и «Иви».

Первый сезон «Крутой перемены» вышел в сентябре 2023 года. За несколько месяцев он набрал более 20 млн просмотров и завоевал Национальную премию интернет-контента. 
 

Расскажите друзьям