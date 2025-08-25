«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью

«„Кибердеревню“ и „Кин-дза-дза“ связывает главным образом то, что мы живем в парадоксальном мире, очень похожем на планету, показанную в фильме Георгия Данелии. В отличие от первого сезона прямых отсылок к „Кин-дза-дза“ во втором не будет, но я думаю, что общий дух приятной потертости и ржавчины будет ощущаться», ― отметил режиссер Сергей Васильев.