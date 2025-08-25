На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Умер режиссер Валерий Усков
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников

«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью

Фото: «Кинопоиск»

Второй сезон сайфай-комедии «Кибердеревня» выйдет на «Кинопоиске» этой осенью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Первые два эпизода покажут на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который стартует в Сочи 15 сентября.

В преддверии премьеры «Кинопоиск» представил рекап-трейлер, который в частушках пересказывает события предыдущей части: «В телевизоре видали ферму Николая: марсианская деревня, козы на вайфае…»

Видео: «Кинопоиск»

У второго сезона уже появился специальный тизер-постер ― с отсылкой к фантастической драме «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. Постер представили 25 августа, в 95-й день рождения советского режиссера. 

«Кинопоиск»

«„Кибердеревню“ и „Кин-дза-дза“ связывает главным образом то, что мы живем в парадоксальном мире, очень похожем на планету, показанную в фильме Георгия Данелии. В отличие от первого сезона прямых отсылок к „Кин-дза-дза“ во втором не будет, но я думаю, что общий дух приятной потертости и ржавчины будет ощущаться», ― отметил режиссер Сергей Васильев. 

Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.

К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.

Режиссер второго сезона — Сергей Васильев, снявший ютуб-ролики, с которых все началось, и первый сезон.

«Кибердеревня» дебютировала на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года. Сериал занял четвертое место в топ-20 фильмов и сериалов года, его посмотрели 4,5 млн подписчиков «Плюса».

Расскажите друзьям