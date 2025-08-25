«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью

Второй сезон сайфай-комедии «Кибердеревня» выйдет на «Кинопоиске» этой осенью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Первые два эпизода покажут на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который стартует в Сочи 15 сентября.
В преддверии премьеры «Кинопоиск» представил рекап-трейлер, который в частушках пересказывает события предыдущей части: «В телевизоре видали ферму Николая: марсианская деревня, козы на вайфае…»
У второго сезона уже появился специальный тизер-постер ― с отсылкой к фантастической драме «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. Постер представили 25 августа, в 95-й день рождения советского режиссера.
«„Кибердеревню“ и „Кин-дза-дза“ связывает главным образом то, что мы живем в парадоксальном мире, очень похожем на планету, показанную в фильме Георгия Данелии. В отличие от первого сезона прямых отсылок к „Кин-дза-дза“ во втором не будет, но я думаю, что общий дух приятной потертости и ржавчины будет ощущаться», ― отметил режиссер Сергей Васильев.
Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.
К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.
Режиссер второго сезона — Сергей Васильев, снявший ютуб-ролики, с которых все началось, и первый сезон.
«Кибердеревня» дебютировала на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года. Сериал занял четвертое место в топ-20 фильмов и сериалов года, его посмотрели 4,5 млн подписчиков «Плюса».