На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии
В Вильнюсе прошел забег корги
В России начали продавать пиво из Северной Кореи
«Кинопоиск» представил тизер второго сезона «Кибердеревни» и анонсировал премьеру осенью
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Умер режиссер Валерий Усков
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников

Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye

Фото: Gap

Американский бренд Gap выпустил рекламу новой джинсовой коллекции. Лицом кампании стали участницы герл-группы Katseye.

В видео артистки вместе с девушками и парнями разных рас танцуют под песню «Milkshake» Келис. Katseye обладают репутацией «глобальной женской группы», поскольку участницы происходят из разных стран: от Америки до Швейцарии.

Видео: Gap

Ролик, опубликованный в социальных сетях, уже набрал 2,7 млн лайков. В сети его сравнивают с рекламой American Eagle с Сидни Суини со слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans/great genes («отличные джинсы»/«отличные гены»).

Кампания Gap вызвала более позитивную реакцию. Слоган новой рекламы контрастен посылу кампании American Eagle. Gap написал: «Твоя индивидуальность. Твое самовыражение. Твой стиль. Сильна сама по себе. Еще лучше вместе».

Ранее стало известно, что после выхода рекламы с Сидни Суини посещаемость American Eagle упала на 9%. Однако напрямую связывать снижение трафика именно с рекламой пока рано. В тот же период (3–9 августа) покупательская активность снизилась и у конкурентов American Eagle: у Abercrombie & Fitch — на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, у Urban Outfitters — на 2,7%.

Расскажите друзьям