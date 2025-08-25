Gap выпустил рекламу джинсов с герл-группой Katseye

Американский бренд Gap выпустил рекламу новой джинсовой коллекции. Лицом кампании стали участницы герл-группы Katseye.
В видео артистки вместе с девушками и парнями разных рас танцуют под песню «Milkshake» Келис. Katseye обладают репутацией «глобальной женской группы», поскольку участницы происходят из разных стран: от Америки до Швейцарии.
Ролик, опубликованный в социальных сетях, уже набрал 2,7 млн лайков. В сети его сравнивают с рекламой American Eagle с Сидни Суини со слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans/great genes («отличные джинсы»/«отличные гены»).
Кампания Gap вызвала более позитивную реакцию. Слоган новой рекламы контрастен посылу кампании American Eagle. Gap написал: «Твоя индивидуальность. Твое самовыражение. Твой стиль. Сильна сама по себе. Еще лучше вместе».
Ранее стало известно, что после выхода рекламы с Сидни Суини посещаемость American Eagle упала на 9%. Однако напрямую связывать снижение трафика именно с рекламой пока рано. В тот же период (3–9 августа) покупательская активность снизилась и у конкурентов American Eagle: у Abercrombie & Fitch — на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, у Urban Outfitters — на 2,7%.