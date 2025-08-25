Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза

Чтобы восполнить нехватку западных путешественников, Россия упростила визовые правила для ряда стран. Росту туристического потока также поспособствовало расширение авиасообщения. В августе саудовский лоукостер Flynas запустил три рейса в неделю из Эр-Рияда в Москву. Осенью начнут летать авиакомпании Saudia и Air Arabia. Последняя запустит рейсы по маршруту Абу-Даби — Екатеринбург.
В июле глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что за последний год число туристов из Саудовской Аравии увеличилось в 6 раз.
Российские туристические сервисы тоже фиксируют резкий рост спроса. По данным сервиса бронирования отелей «Островок», в первой половине 2025 года число бронирований от гостей с Ближнего Востока выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом они тратят в среднем на 30% больше европейцев за ночь и предпочитают останавливаться в отелях категории 4 и 5 звезд.
International Workplace Group назвала Токио лучшим городом мира для удаленной работы. Мегаполис получил столь высокую оценку благодаря высокой скорости интернета, безопасности и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать до гор, побережья и национальных парков. В топ-10 вошли также Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.