Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза

Умер режиссер Валерий Усков
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
«Сбер» запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя-2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза

Фото: Adam Jang/Unsplash

Россия становится все более популярным туристическим направлением среди путешественников из арабских стран. Общее количество визитов из государств Персидского залива в период с 2019 по 2024 год выросло более чем в 4 раза, сообщает Financial Times. Статью перевели «ИноСМИ».

Чтобы восполнить нехватку западных путешественников, Россия упростила визовые правила для ряда стран. Росту туристического потока также поспособствовало расширение авиасообщения. В августе саудовский лоукостер Flynas запустил три рейса в неделю из Эр-Рияда в Москву. Осенью начнут летать авиакомпании Saudia и Air Arabia. Последняя запустит рейсы по маршруту Абу-Даби — Екатеринбург.

В июле глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что за последний год число туристов из Саудовской Аравии увеличилось в 6 раз.

Российские туристические сервисы тоже фиксируют резкий рост спроса. По данным сервиса бронирования отелей «Островок», в первой половине 2025 года число бронирований от гостей с Ближнего Востока выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом они тратят в среднем на 30% больше европейцев за ночь и предпочитают останавливаться в отелях категории 4 и 5 звезд.

International Workplace Group назвала Токио лучшим городом мира для удаленной работы. Мегаполис получил столь высокую оценку благодаря высокой скорости интернета, безопасности и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать до гор, побережья и национальных парков. В топ-10 вошли также Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

