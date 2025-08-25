В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове

В России начались съемки исторической драмы о советском и российском лингвисте Юрии Кнорозове. Об этом сообщает ТАСС



Кинокомпания «Триикс медиа» занимается производством картины при поддержке Фонда кино. Режиссером выступает Анастасия Чашина. Сценаристы — Марина Фофанова и Мария Ошмянская. Съемки запланированы в Петербурге, Москве, Сочи и Мексике.



Главную роль исполняет Иван Колесников. В проекте играют также Екатерина Домашенко, Борис Хвошнянский, Александр Дьяченко, Илья Шакунов, Данила Якушев, Максим Дахненко и другие актеры.



Кнорозов первым в мире осуществил дешифровку письменности майя. «Самый главный посыл будущего фильма - наш русский человек, гений, не выезжая за пределы СССР, расшифровал язык майя. Это пытались сделать многие: англичане, американцы и другие. Но удалось только нашему соотечественнику», - сказал генеральный продюсер «Триикс медиа» Сергей Щеглов.



«Наша команда провела большую подготовительную работу. Мы настроены снять хорошее кино, которое будет интересно посмотреть любому зрителю», - добавил Щеглов.



Действие фильма происходит в 1956 году. Кнорозов приезжает в Копенгаген на Международный конгресс американистов, чтобы представить метод дешифровки письменности майя. Он планирует разоблачить инсинуации на тему апокалипсиса, якобы предсказанного календарем этой цивилизации.



В Копенгагене ученый встречает журналистку по имени Мерседес. Он начинает доверять новой знакомой и хочет поделиться тайной о том, как ему удалось расшифровать письменность майя. Однако исследователь не знает, что девушка играет роль в плане по дискредитации его открытия.