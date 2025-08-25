Умер режиссер Валерий Усков
Сбер запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone

Фото: NordWood Themes/Unsplash

Сбер запустил бесконтактную оплату покупок с помощью iPhone через технологию «Вжух». Об этом пишет ТАСС.

Технология работает на базе Bluetooth Low Energy. Она доступна только на новой версии мобильного приложения «Активы онлайн».

Сумма покупки будет списываться со счета вне зависимости от платежной системы карты. Функция может работать без интернета — достаточно стартовой страницы приложения.

«Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко: «Вжух» работает на расстоянии», — объяснил представитель банка.

Технология «Вжух» будет доступна не только для клиентов Сбера. Cейчас ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк.

Сервис Apple Pay перестал быть доступен в России в 2022 году. Google Pay и Samsung Pay также прекратили работу, но владельцы телефонов с системой Android могут платить через приложения Mir Pay, SberPay и «СБПэй».

