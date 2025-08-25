Сбер запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone

«Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко: «Вжух» работает на расстоянии», — объяснил представитель банка.