В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT

Умер режиссер Валерий Усков
В России начались съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове
Турпоток из стран Персидского залива в Россию вырос в 4 раза
Сбер запустил бесконтактную оплату покупок для iPhone
Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой
Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»
Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя-2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT

Фото: Garrett Jackson/Unsplash

В колумбийском городе Серете родители дали новорожденному имя Чат Йипити (Chat Yipiti), отсылающее к искусственному интеллекту ChatGPT от OpenAI. О случае рассказал Colombia One.

По колумбийским законам родители имеют полную свободу в выборе имени для ребенка при условии, что оно не оскорбляет человеческого достоинства и не носит уничижительного характера.

Случай Чата Йипити не уникален и вписывается в общую тенденцию последних лет. Родители все чаще дают новорожденным имена, навеянные знаменитостями или технологиями.

Среди самых необычных имен, зарегистрированных в Колумбии в период 2023–2024 годов, значатся Уснейви на основе U.S.Navy, Джон Крейзи, Месси Андрес в честь футболиста Лионеля Месси, Даяна Валентина Шакира и другие.

На прошлой неделе о пополнении в семье сообщили актриса Милли Бобби Браун и ее супруг Джейк Бонджови. Пара удочерила девочку. «Этим летом мы встретили нашу прекрасную девочку через усыновление. Мы безмерно счастливы начать эту новую главу родительства в мире и уединении», — написала актриса. В совместной публикации пара добавила: «И вот нас уже трое».

Расскажите друзьям