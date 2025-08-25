В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити в честь ChatGPT

В колумбийском городе Серете родители дали новорожденному имя Чат Йипити (Chat Yipiti), отсылающее к искусственному интеллекту ChatGPT от OpenAI. О случае рассказал Colombia One.
По колумбийским законам родители имеют полную свободу в выборе имени для ребенка при условии, что оно не оскорбляет человеческого достоинства и не носит уничижительного характера.
Случай Чата Йипити не уникален и вписывается в общую тенденцию последних лет. Родители все чаще дают новорожденным имена, навеянные знаменитостями или технологиями.
Среди самых необычных имен, зарегистрированных в Колумбии в период 2023–2024 годов, значатся Уснейви на основе U.S.Navy, Джон Крейзи, Месси Андрес в честь футболиста Лионеля Месси, Даяна Валентина Шакира и другие.
