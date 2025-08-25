Джон Уильямс рассказал, что киномузыке не место в концертном зале рядом с классикой

Американский композитор Джон Уильямс, автор музыки к «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Челюстям», признался, что что ему «никогда особенно не нравилась музыка из фильмов». Интервью у композитора взял The Guardian.
Автор относится к музыке из фильмов как к более простой форме. Он утверждает, что ей не место в концертном зале рядом с классикой. Саундтрек сиюминутен и функционален, не существует как отдельное концертное произведение, для сценического исполнения его необходимо серьезно перерабатывать и дописывать.
Уильямс отметил, что хорошая киномузыка — большая редкость, а удачные работы представляют собой короткие, разрозненные фрагменты «то тут, то там» длиной по 8 минут.
Композитор признался: «Если бы мне пришлось делать все сначала, я бы сделал свою работу чище, чтобы и музыка к фильмам, и концертная музыка были более моей или более единой в каком‑то смысле».
Уильямс — один из самых титулованных композиторов современности. Он пять раз становился лауреатом «Оскара»: за музыку к «Скрипачу на крыше», «Челюстям», фильму «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Инопланетянину» и «Списку Шиндлера». Всего его номинировали 54 раза. Больше номинаций только у Уолта Диснея — 59.
В ноябре 2024 года об Уильямсе вышел документальный фильм «Music by John Williams». Премьера состоялась на стриминговом сервисе Disney Plus. В картине подробно описывается влияние Уильямса на современную поп-культуру — от первых дней работы джазовым пианистом до 54 номинаций на премию «Оскар» и пяти побед.
Основой для проекта послужили интервью с артистами и режиссерами, чьих жизней коснулась музыка композитора. В их числе — Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Джей Джей Абрамс.