Умер режиссер Валерий Усков

Он родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа (мастерская док. кино И.Копалина). С 1961 года стал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, с 1964 года стал работать в «Мосфильме».