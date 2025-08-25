Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино
Умер режиссер Валерий Усков

Фото: @UniKinoRF

На 93-м году жизни умер кинорежиссер Валерий Усков. Об этом 24 августа сообщил Союз кинематографистов.

Он родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа (мастерская док. кино И.Копалина). С 1961 года стал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, с 1964 года стал работать в «Мосфильме».

Cовместно с Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие. Во МХАТе им. М.Горького Усков поставил два спектакля по пьесам Виктора Розова — «Ее друзья» (1997) и «В день свадьбы» (1999).

Был членом Союза кинематографистов России, народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалером ордена «Знак Почета», ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

