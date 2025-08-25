Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино

Федор Бондарчук, выступивший в роли интервьюера на конференции, спросил режиссера, собирался ли он снимать картину в России. «Не было такого. Это был слух, ко мне никто не обращался. Я приезжал в Россию три раза, впервые — при СССР. Тогда мне показалось, что все было мрачно… Затем мы приезжали в Петербург. Сходили на балет, погуляли по музеям, мне все понравилось. Оттуда двинулись в Москву», — рассказал он.