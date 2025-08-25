Вуди Аллен рассказал, что ему нравится русское кино

Американский режиссер Вуди Аллен, выступая 24 августа по видеосвязи на Московской международной неделе кино, сказал, что ему нравится русское кино. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — поделился он.
Федор Бондарчук, выступивший в роли интервьюера на конференции, спросил режиссера, собирался ли он снимать картину в России. «Не было такого. Это был слух, ко мне никто не обращался. Я приезжал в Россию три раза, впервые — при СССР. Тогда мне показалось, что все было мрачно… Затем мы приезжали в Петербург. Сходили на балет, погуляли по музеям, мне все понравилось. Оттуда двинулись в Москву», — рассказал он.
Аллен добавил, что он не против приехать в Россию cнова и пока не планирует снимать кино здесь, но допускает такую возможность. «Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге», — пояснил он.
Вуди Аллен, Эмир Кустурица и Марк Дакаскос стали хедлайнерами Московской международной недели кино. На кинозаводе «Москино» на Рязанском проспекте 24 и 25 августа проводятся встречи с их участием. Аллен подключился к мероприятию по видеосвязи.