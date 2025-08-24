У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство

У белок в городских парках Москвы второй раз за год родились бельчата. В ближайшие недели они покинут гнезда, сообщается на сайте мэрии. Москвичей просят не трогать и не кормить детенышей, а наблюдать за ними издалека и без лишнего шума.
Специалисты напоминают, что белки — одни из самых приспособленных к жизни в городе диких животных. Их можно встретить в парках, скверах и лесопарках Москвы, где есть дубы, клены, сосны, ели и другие деревья. Они питаются орехами, семенами, почками, грибами и ягодами. При этом кормить белок хлебом, сладкими или солеными продуктами нельзя.
Первое в сезоне потомство у белок появляется обычно в конце весны — начале лета, а второй выводок рождается в середине августа. Через две-три недели бельчата начинают выходить из укрытий и учатся жить самостоятельно.
«Важно понимать, что белка — это дикое животное, и ее детеныши не нуждаются в помощи человека, если они не имеют явных признаков травм или болезней. Вмешательство в естественные процессы может нанести больше вреда, чем пользы. Забирать бельчонка из природы, тем более приносить его домой, категорически не рекомендуется», — отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Недавно на Патриарших прудах у пары лебедей-шипунов родились шесть птенцов. Скоро их перевезут в Центр реабилитации птиц в Брянской области. Такое решение было принято из‑за агрессивного поведения отдыхающих и попыток покормить птиц. «Отдыхающие порой нарушают правила: кормят лебедей, хотя это запрещено, шумят и провоцируют их на агрессию. Все это плохо влияет на птенцов», ― отмечали в Московском зоопарке.