У белок в московских парках второй раз за год родилось потомство

«Важно понимать, что белка — это дикое животное, и ее детеныши не нуждаются в помощи человека, если они не имеют явных признаков травм или болезней. Вмешательство в естественные процессы может нанести больше вреда, чем пользы. Забирать бельчонка из природы, тем более приносить его домой, категорически не рекомендуется», — отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.