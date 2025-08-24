Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»

Фото: Fallout Entertainment

Портал IGN опубликовал трейлер фильма «Вальсируя с Брандо». Премьера ленты состоится 19 сентября.

Фильм основан на мемуарах архитектора Бернарда Джаджа, которого Брандо нанял для постройки эко-курорта на Таити. Действие ленты происходит между 1969 и 1974 годами, когда Брандо готовился к съемкам «Крестного отца» и «Последнего танго в Париже».

Видео: IGN

Роль Брандо исполнил Билли Зейн («Титаник»). В картине также снялись Ричард Дрейфусс («Челюсти»), Камилла Раза («Эмили в Париже»), Элейна Хаффман («Сверхъестественное»), Тиа Каррере («Мир Уэйна») и Джеймс Джаггер («Острие ножа»). Режиссером ленты выступил Билл Фишман.

«Вальсируя с Брандо» — второй байопик об актере за последние два года. В июне 2024-го Брандо на экране воплотил Мэтт Диллон в фильме «Быть Марией», в котором рассказывается о съемках скандального «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. Картина основана на мемуарах Ванессы Шнайдер «Моя кузина Мария Шнайдер».

