Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»

Портал IGN опубликовал трейлер фильма «Вальсируя с Брандо». Премьера ленты состоится 19 сентября.
Фильм основан на мемуарах архитектора Бернарда Джаджа, которого Брандо нанял для постройки эко-курорта на Таити. Действие ленты происходит между 1969 и 1974 годами, когда Брандо готовился к съемкам «Крестного отца» и «Последнего танго в Париже».
Роль Брандо исполнил Билли Зейн («Титаник»). В картине также снялись Ричард Дрейфусс («Челюсти»), Камилла Раза («Эмили в Париже»), Элейна Хаффман («Сверхъестественное»), Тиа Каррере («Мир Уэйна») и Джеймс Джаггер («Острие ножа»). Режиссером ленты выступил Билл Фишман.
«Вальсируя с Брандо» — второй байопик об актере за последние два года. В июне 2024-го Брандо на экране воплотил Мэтт Диллон в фильме «Быть Марией», в котором рассказывается о съемках скандального «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. Картина основана на мемуарах Ванессы Шнайдер «Моя кузина Мария Шнайдер».