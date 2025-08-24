Билли Зейн путешествует по Таити в трейлере фильма «Вальсируя с Брандо»

«Вальсируя с Брандо» — второй байопик об актере за последние два года. В июне 2024-го Брандо на экране воплотил Мэтт Диллон в фильме «Быть Марией», в котором рассказывается о съемках скандального «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. Картина основана на мемуарах Ванессы Шнайдер «Моя кузина Мария Шнайдер».