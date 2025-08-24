Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц

В феврале 2025 года на российские экраны вышел хоррор Перкинса «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Лента рассказывает о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей. 4 декабря состоится премьера еще одного фильма режиссера под названием «Крипер». Он расскажет о паре, которая отправляется в уединенную хижину в лесу, где с ней начинают происходить мистические события.