Режиссер «Обезьяны» и «Собирателя душ» Осгуд Перкинс снимет хоррор про старшеклассниц

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Осгуд Перкинс, который снял фильмы «Обезьяна» и «Собиратель душ», анонсировал новый проект — «Молодые люди» («The Young People»). Действие в картине развернется в старшей школе, пишет World of Reel.

Лента расскажет о старшекласснице Сью, которая заводит дружбу с новой одноклассницей Китти. Вначале они хорошо ладят, но вскоре Китти начинает вести себя странно, что заставляет Сью волноваться.

Актерский состав пока не раскрывается. Предположительно, главные роли исполнят малоизвестные актеры. Съемки картины должны начаться в октябре. Дата премьеры пока не называется.

В феврале 2025 года на российские экраны вышел хоррор Перкинса «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Лента рассказывает о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей. 4 декабря состоится премьера еще одного фильма режиссера под названием «Крипер». Он расскажет о паре, которая отправляется в уединенную хижину в лесу, где с ней начинают происходить мистические события.

