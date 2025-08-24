Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя-2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»

Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»

Фото: HBO

Умер Джерри Адлер, известный по роли Хермана «Хэша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано». Ему было 96 лет, об этом сообщает New York Post.

Актер умер в окружении близких в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется.

Джерри Адлер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье генерального менеджера театральной компании Group Theatre. Воспитывался в строгих еврейских традициях и приходился родственником одной из самых известных театральных педагогов — Стелле Адлер.

Эдлер начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951 году. Как актер дебютировал в кино в 1992 году. В его фильмографии, в частности: «Квантовый скачок», «Северная сторона», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «C.S.I.: Место преступления Майами» и другие.

Расскажите друзьям