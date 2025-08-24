Умер Джерри Адлер, известный по роли Хермана «Хэша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано». Ему было 96 лет, об этом сообщает New York Post.
Актер умер в окружении близких в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется.
Джерри Адлер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье генерального менеджера театральной компании Group Theatre. Воспитывался в строгих еврейских традициях и приходился родственником одной из самых известных театральных педагогов — Стелле Адлер.
Эдлер начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951 году. Как актер дебютировал в кино в 1992 году. В его фильмографии, в частности: «Квантовый скачок», «Северная сторона», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «C.S.I.: Место преступления Майами» и другие.