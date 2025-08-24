В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации

Оранжевую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с белыми глазами впервые увидели в августе 2024 года у берегов Коста-Рики. Ее случайно выловили во время спортивной рыбалки, затем сфотографировали и отпустили. Окрас животного нетипичен для ее вида, и спустя год группа бразильских ихтиологов опубликовала про нее статью в журнале «Marine Biodiversity». Основные тезисы пересказали N+1.
Как правило, акулы-няньки имеют желтоватую или серовато-коричневую окраску, позволяющую маскироваться на дне. Радужная оболочка глаз у них черная. Туловище этой акулы ярко-оранжевое, а глаза — белые.
Рыжий окрас животного оказался редким генетическим нарушением пигментации под названием ксантизм. Оно приводит к преобладанию желтого и оранжевого пигментов в окраске. Белый цвет глаз же указывает, что ксантизм сочетается у акулы с альбинизмом.
При этом яркая окраска, которая теоретически должна делать акулу более заметной для хищников, не помешала ее выживанию в естественной среде.
