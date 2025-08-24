В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации

Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя-2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»

В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации

Фото: Parismina Domus Dei

Оранжевую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с белыми глазами впервые увидели в августе 2024 года у берегов Коста-Рики. Ее случайно выловили во время спортивной рыбалки, затем сфотографировали и отпустили. Окрас животного нетипичен для ее вида, и спустя год группа бразильских ихтиологов опубликовала про нее статью в журнале «Marine Biodiversity». Основные тезисы пересказали N+1.

Как правило, акулы-няньки имеют желтоватую или серовато-коричневую окраску, позволяющую маскироваться на дне. Радужная оболочка глаз у них черная. Туловище этой акулы ярко-оранжевое, а глаза — белые.

1/4
© Parismina Domus Dei
2/4
© Parismina Domus Dei
3/4
© Parismina Domus Dei
4/4
© Parismina Domus Dei

Рыжий окрас животного оказался редким генетическим нарушением пигментации под названием ксантизм. Оно приводит к преобладанию желтого и оранжевого пигментов в окраске. Белый цвет глаз же указывает, что ксантизм сочетается у акулы с альбинизмом.

При этом яркая окраска, которая теоретически должна делать акулу более заметной для хищников, не помешала ее выживанию в естественной среде.

В Испании на пляже в городе Гуардамар-дель-Сегура обнаружили другое необычное животное — «голубого дракона». Эти ядовитые моллюски крайне опасны, несмотря на крошечный размер (около 3 сантиметров). «Драконы» питаются другими ядовитыми животными, концентрируют в организме их яд и затем используют его, чтобы парализовать новую добычу. У человека их укусы вызывают ожоги.

Расскажите друзьям