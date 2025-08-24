В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации

Оранжевую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с белыми глазами впервые увидели в августе 2024 года у берегов Коста-Рики. Ее случайно выловили во время спортивной рыбалки, затем сфотографировали и отпустили. Окрас животного нетипичен для ее вида, и спустя год группа бразильских ихтиологов опубликовала про нее статью в журнале «Marine Biodiversity». Основные тезисы пересказали N+1.