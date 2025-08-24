Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов

Исполнительный продюсер «Бриджертонов » Шонда Раймс сообщила, что сериал будет состоять из восьми сезонов. Такое заявление она сделала во время выступления на Эдинбургском кинофестивале, пишет ScreenRant.
«В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку», — сказала Раймс.
Она также добавила, что у шоу могут появиться спин-оффы, поскольку Джулия Куинн, автор «Бриджертонов», написала и другие книги в той же вселенной.
«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.
Съемки четвертого сезона уже завершились, он выйдет в 2026 году. Новые эпизоды сосредоточатся на Бенедикте, втором сыне Бриджертонов. В четвертом сезоне он пересмотрит свои взгляды на холостяцкую жизнь после встречи с загадочной леди на маскараде. В мае стало известно, что «Бриджертонов» продлили на пятый и шестой сезоны.