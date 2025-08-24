Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов

Съемки четвертого сезона уже завершились, он выйдет в 2026 году. Новые эпизоды сосредоточатся на Бенедикте, втором сыне Бриджертонов. В четвертом сезоне он пересмотрит свои взгляды на холостяцкую жизнь после встречи с загадочной леди на маскараде. В мае стало известно, что «Бриджертонов» продлили на пятый и шестой сезоны.