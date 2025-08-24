Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft

Фото: Пермский краеведческий музей

В социальных сетях появились фотографии с выставки «Блоки мира» Музея пермских древностей, созданной по мотивам видеоигры Minecraft. Оказалось, что экспозиция работает уже с 2016 года.

Выставка демонстрирует связь между виртуальными «блоками» из игры и реальными минералами, рудами и горными породами. Проект призван показать юным посетителям, что природные материалы служат основой для привычных вещей: от строительных материалов до школьных принадлежностей.

Центральный объект экспозиции — квадратный пьедестал, увенчанный «блоком» земли. На нем расположены различные природные образцы, а над ними — изображения их игровых аналогов из Minecraft.

На выставке присутствует отдельный стенд с «броней», киркой и инструментами, знакомыми игрокам.

1/4
© Пермский краеведческий музей
2/4
© Пермский краеведческий музей
3/4
© Пермский краеведческий музей
4/4
© Пермский краеведческий музей

Экспозиция создана на основе коллекций Пермского краеведческого музея при участии Горнозаводского краеведческого музея им. М.П.Старостина, Рудно-петрографического музея ИГЕМ РАН (Москва) и частного коллекционера Эдуарда Фищенко (Пермь).

Весной в кинотеатрах появилась экранизация игры — фильм «Minecraft в кино». Он стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года, в том числе благодаря завирусившимся в социальных сетях отрывкам. В июле стало известно, что ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из экранизации появился в самой игре. Ее можно получить, победив редкого Chicken Jockey. Некоторые игроки назвали мелодию «лучшим нововведением за последние годы».

