«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги

Французский писатель Бернар Вербер в интервью ТАСС перечислил любимые книги. В список вошли «Дюна» Фрэнка Герберта, «Убик» Филипа Дика, «Основание» Айзека Азимова и «Солярис» Станислава Лема. Вербер признался, что особое впечатление на него произвели русские классики — роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также произведения Бориса Пастернака и Льва Толстого.
Писатель также поделился, как возникла идея его книги «Вальс душ», которую издательство «Эксмо» выпустит в конце августа. В произведении главная героиня романа Эжени путешествует по прошлым жизням и ищет родственную душу.
«Однажды я встретил медиума. Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто „вспоминают“ истории знаменитостей, а я уверен в том, что большинство людей в прошлом были крестьянами или, например, рабочими. Но в конечном счете женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счел это забавным. Сказал: „Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа“», — сказал Вербер.
Он добавил, что скоро увидит свет еще одна новая книга — «Голос дерева», посвященная важности сохранения лесов. «Сейчас во Франции первичные леса заменяют сосновыми плантациями: это делается для развития лесной промышленности. Я хотел привлечь внимание читателей к тому, что уничтожать древние леса опасно: они способны уцелеть в пожаре, в то время как новые, сосновые, горят очень легко», — отметил Вербер. На родине автора «Империи ангелов» книга выйдет 1 октября.