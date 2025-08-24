«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги

«Однажды я встретил медиума. Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто „вспоминают“ истории знаменитостей, а я уверен в том, что большинство людей в прошлом были крестьянами или, например, рабочими. Но в конечном счете женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счел это забавным. Сказал: „Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа“», — сказал Вербер.