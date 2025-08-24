С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей

1 сентября вступают в силу «Правила надлежащей аптечной практики», обязывающие фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарств-дженериков с идентичным составом, но по более низкой цене. О нововведении сообщает ТАСС.
За сокрытие информации о выгодных лекарствах-дженериках аптеке и ее сотрудникам грозит крупный административный штраф — от 100 до 200 тыс. рублей.
Юристы поясняют, что правила не создают принципиально новых обязанностей, а лишь конкретизируют уже существующие нормы закона «Об основах охраны здоровья». Это сделано для гарантии права людей на доступную медицинскую помощь и более прозрачной покупки лекарств.
