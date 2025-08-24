С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей

Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
Фото: Teslariu Mihai/Unsplash

1 сентября вступают в силу «Правила надлежащей аптечной практики», обязывающие фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарств-дженериков с идентичным составом, но по более низкой цене. О нововведении сообщает ТАСС.

За сокрытие информации о выгодных лекарствах-дженериках аптеке и ее сотрудникам грозит крупный административный штраф — от 100 до 200 тыс. рублей.

Юристы поясняют, что правила не создают принципиально новых обязанностей, а лишь конкретизируют уже существующие нормы закона «Об основах охраны здоровья». Это сделано для гарантии права людей на доступную медицинскую помощь и более прозрачной покупки лекарств.

В июле в США разработали первые в мире таблетки для лечения послеродовой депрессии. Препарат зуранолон может улучшить состояние женщин всего за три дня, но работает только в 60% случаев.

Некоторые пациентки рассказали, что эффект от лекарства был временным. Другие же пожаловались, что вовсе стали чувствовать себя хуже. Все из‑за того, что препарат вызывал сильную сонливость и влиял на ежедневную активность девушек.

