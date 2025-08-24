На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту

Создатели «Долгой прогулки» по Стивену Кингу устроили закрытый показ фильма, на котором зрителям измеряли пульс. Во время просмотра их сердцебиение превысило 200 ударов в минуту при норме 70–80, сообщается на странице картины в соцсети Х.
Люди, посмотревшие фильм, описывают его как очень жесткий и напряженный. «После просмотра „Долгой прогулки“ мне предстояла часовая поездка домой, и я не мог слушать музыку или аудиокнигу. Мне оставалось только сидеть в тишине», — написал Эрик Айзенберг из CinemaBland. «Это невероятно душераздирающий, пугающий и травмирующий фильм», — добавил Расс Милхейм из The Direct. Многие назвали «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга за последние годы.
Сюжет антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.
В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). Недавно вышел трейлер картины. Премьера — 12 сентября.