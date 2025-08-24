На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту

Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
Умер Джерри Адлер — звезда сериала «Клан Сопрано»
В Карибском море обнаружили оранжевую акулу с редким нарушением пигментации
Создательница «Бриджертонов» подтвердила, что в сериале будет восемь сезонов
«Мастер и Маргарита», «Солярис», «Дюна»: писатель Бернар Вербер назвал любимые книги
С 1 сентября за сокрытие дешевых аналогов лекарств аптекарям грозит штраф до 200 тысяч рублей
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя-2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»

На первом показе «Долгой прогулки» по Кингу сердцебиение зрителей превышало 200 ударов в минуту

Фото: Lionsgate

Создатели «Долгой прогулки» по Стивену Кингу устроили закрытый показ фильма, на котором зрителям измеряли пульс. Во время просмотра их сердцебиение превысило 200 ударов в минуту при норме 70–80, сообщается на странице картины в соцсети Х.

Люди, посмотревшие фильм, описывают его как очень жесткий и напряженный. «После просмотра „Долгой прогулки“ мне предстояла часовая поездка домой, и я не мог слушать музыку или аудиокнигу. Мне оставалось только сидеть в тишине», — написал Эрик Айзенберг из CinemaBland. «Это невероятно душераздирающий, пугающий и травмирующий фильм», — добавил Расс Милхейм из The Direct. Многие назвали «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга за последние годы.

Видео: @jointhelongwalk

Сюжет антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.

В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). Недавно вышел трейлер картины. Премьера — 12 сентября.

Расскажите друзьям