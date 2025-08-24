Музей пермских древностей проводит выставку «Блоки мира» по мотивам Minecraft
Эрик Булатов — самый дорогой из ныне живущих российских художников

Фото: Garage Museum of Contemporary Art/Wikimedia Commons

Рейтинг самых дорогих ныне живущих художников России подготовил журнал The Art Newspaper Russia. Предыдущие версии этого рейтинга публиковались в 2014 и 2021 годах. Первое место занял Эрик Булатов.

Рейтинг составили на основе данных аукционных продаж, в него не вошли закрытые частные сделки в галереях и других арт-институциях. Самым молодым художником в списке оказался Саня Кантаровский (он родился в 1982 году), занявший пятое место. Средний возраст топ-50 составил 72,7 года. В рейтинг вошли всего четыре женщины.

В топе 2021 года лидером был Илья Кабаков, но после его смерти первое место занял Эрик Булатов, известный работами на стыке фигуративного искусства и текста. Художник живет и работает в Париже, но активно участвует в проектах России: например, в 2020 году он разработал эскиз мурала для Выксы, в 2023–24-м прошли его выставки в Нижнем Новгороде и Москве.

Самая дорогая работа Булатова — «Слава КПСС» 1975 года — была продана в Лондоне на аукционе в 2008 году за более чем 2 млн долларов.

© Эрик Булатов

Второе место заняли создатели соц-арта Виталий Комар и Александр Меламид. Их картину 1972 года «Встреча Солженицына и Белля на даче у Ростроповича» продали за более 1 млн долларов.

Третью строчку рейтинга занимает художник-гиперреалист Семен Файбисович. В 2007 году его картина «Солдаты» была продана за почти 634 тысячи долларов.

20 августа произошло другое любопытное событие из мира искусства — посетитель Екатеринбургского музея ИЗО испортил одну из картин. Он пририсовал персонажам картины Германа Метелева «Театр» глаза шариковой ручкой. Директор организации Никита Корытин рассказал, что чернила затронули лишь лак, а внутренний красочный слой не получил повреждений.

